Beatriz Rojas y su círculo en el DIF CDMX: misma red señalada en venta de plazas millonaria

Beatriz Rojas

Una presunta red de venta ilegal de plazas dentro del DIF Nacional y de la Ciudad de México, descubierta por un trabajo especial de Crónica, habría supuesto ganancias de entre siete y ocho millones de pesos y una estela de afectados que ya acudieron ante la Fiscalía General de Justicia capitalina. Una nueva veta de información apunta ahora directamente a la actual directora general del DIF CDMX, Beatriz Rojas, pues los funcionarios del mismo organismo involucrados formaban equipo en la Alcaldía Gustavo A. Madero en la administración de Francisco Chiguil, esposo de Rojas.

Crónica consultó las fichas públicas de estos funcionarios que ratifican lo anterior: Sergio Sánchez Muñoz, director de Administración de Capital Humano, y Julia Solorio Téllez, directora de Desarrollo Comunitario, quienes presuntamente habrían participado en el proceso mediante el cual se habría convencido a decenas de personas de que su ingreso al servicio público estaba asegurado a cambio de 50 mil pesos.

De acuerdo con los testimonios recabados entre los denunciantes por el reportero de Crónica Daniel Blancas, más de 200 personas defraudadas entregaron cantidades que iban de los 45 mil a los 60 mil pesos. Para reforzar la supuesta operación, fueron convocados a cursos en las instalaciones oficiales del organismo y recibieron documentos con membretes institucionales, así como formatos donde aparecían cargos, salarios, horarios y centros de trabajo.

Un cálculo a partir de estos datos señalaría ganacias de cerca de ocho millones de pesos, todo a partir de que personas de bajos recursos entregaran sus ahorros, solicitaran préstamos, vendieran terrenos o empeñaran bienes familiares con la expectativa de obtener un empleo formal dentro de la institución.

Entre la documentación presentada a Crónica por las víctimas se encuentran escritos en los que se detallaba la supuesta asignación de puestos laborales. En uno de ellos se informa a un supuesto trabajador que sería incorporado al CDIF Ricardo Flores Magón, con una jornada de siete horas diarias a partir del 5 de marzo del presente año.

Pasado en GAM. Los señalamientos también han puesto bajo la lupa la trayectoria política de los funcionarios mencionados, debido a que Sergio Sánchez Muñoz y Julia Solorio Téllez coincidieron en la administración del exalcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, durante el periodo 2019-2024.

Sergio Sánchez Muñoz, actual director de Administración de Capital Humano del DIF CDMX, se desempeñó como Director Territorial en la Zona 2 de la GAM. En tanto, Julia Solorio Téllez, actualmente directora de Desarrollo Comunitario del DIF capitalino, ocupó distintos cargos dentro de la estructura de participación ciudadana de la GAM: primero como Jefa de Unidad Departamental de Vinculación y Gestión Ciudadana y posteriormente como Subdirectora de Promoción y Vinculación Ciudadana, ambas adscritas a la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social.

Este antecedente no es un elemento menor, pues formaban parte desde entonces del grupo cercano a Beatriz Rojas. La red fue trasadada al DIF CDMX donde también está José Manuel Valdez González, quien ha ocupado cargos como director de Centros de Fomento (CF) y Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) en distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Los afectados lo señalan como la persona encargada de dar la cara a quienes se les ofrecía las plazas federales en venta. Es él a quien las víctimas han logrado localizar y exigir que responda por el dinero recibido y quien ha alegado que en realidad él no es el beneficiario de la red, sino funcionarios de alto nivel.

Las personas afectadas solicitaron la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el cierre de esta edición, la directora del DIF CDMX, Beatriz Rojas, no había emitido una postura pública respecto a estas denuncias a pesar de haber sido buscadas una y otra vez por este diario.