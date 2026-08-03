Certificado de Supervivencia del IMSS e ISSSTE 2026 ¿Para qué sirve y cómo se obtiene?

Pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán el depósito correspondiente al octavo mes del año.

Por lo que algunas personas de este sector deben realizar un proceso clave para poder recibir su pago.

¿Qué es el Certificado de Supervivencia?

Este trámite que solicitas a las instituciones de seguridad social busca demostrar que las personas mexicanas que reciben una pensión continúan con vida.

El Certificado de Supervivencia es un documento que solicitan a todas las personas que reciben un pago por parte del IMSS o ISSSTE, que radican fuera de México, el cual permite validar su estatus activo al recibir su jubilación y preservar sus derechos vigentes.

¿Dónde se tramita el Certificado de Supervivencia?

Los institutos solicitan a sus derechohabientes radicados en el extranjero gestionar su certificado de manera presencial en las embajadas o consulados mexicanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) más cercanos a su domicilio.

Para las personas que residen en territorio mexicano, este comprobante no es obligatorio, ya que las dependencias validan de manera automática con el Registro Civil.

¿Cada cuándo se tramita el certificado?

Es necesario que esta constancia se tramite cada seis meses para mantener vigentes los derechos al cobro de la pensión.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar el certificado de supervivencia en el IMSS?

Los beneficiarios que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social deberán presentar la siguiente documentación:

Credencial de pensionado, original y copia.

Número de seguridad social.

Último talón de pago.

Fotografía reciente.

Si recibes tu jubilación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberás presentarte en la embajada con la siguiente documentación: