Hay un mensaje de unidad de la 4T en Michoacán, señala Torres Piña sobre el PT y el PVEM

“A diferencia de otros procesos, en los que siempre había una interna para Morena y luego otra con los demás partidos, del Trabajo y Verde Ecologista, en esta ocasión se manda un mensaje porque vamos juntos, al mismo tiempo desde esta etapa”, sostiene con convencimiento Carlos Torres Piña, aspirante a coordinar la defensa de la 4T en Michoacán, “es un mensaje hacia afuera de que, independientemente de quién quede, vamos a ir juntos en esta alianza que se ha construido desde hace años”.

El fiscal con licencia de Michoacán responde así a las voces que han señalado debilidad en la alianza de los partidos enunciados. La unidad, asegura, está allí y es fuerte “yo creo que el poder tener esa cercanía con estos partidos y sobre todo al interior de Morena, es fundamental: Nos ocupamos de transitar juntos y salir unidos en este proceso interno”.

Torres Piña acepta una invitación para platicar nuevamente con Crónica, y se mantiene firme en la idea de que el acercamiento a estos partidos se ve facilitado en las circunstancias actuales, con un solo proceso que “reduce tiempos y fortalece la alianza”.

–¿En el caso de que el resultado no le favorezca, usted aceptaría el resultado? –se le pregunta.

–Desde el momento en que nos registramos y que aceptamos los procedimientos internos y los alineamientos, tenemos que ser institucionales. Independientemente de sea quien sea, hay que salir unidos y fortalecidos. Finalmente, el que va a decidir va a ser el pueblo.

Y señala que en los recorridos realizados por Michoacán: “la militancia y los actores que son fundadores, en muchas ocasiones nos dicen que ellos están firmes, puestos. Eso quiere decir que la estructura real, formal de esta institución, es fuerte y está unida.

Y agrega: “Claro, recae en nosotros (los aspirantes a coordinador) el no ahondar en alguna fricción, sino en caminar juntos en las etapas que se vienen”.

Carlos Torres Piña permanecerá separado de su cargo de fiscal pues solicitó una nueva licencia, ya de cara al proceso final de selección de coordinador estatal de la 4T, la anterior estaba por vencerse.

El encuentro con Crónica se da en el día de la detención del R1, un brazo de Jalisco Nueva Generación que asoló Michoacán después del retroceso de otros cárteles. El fiscal señala que su agenda incluye la seguridad pública, pero no solo eso, habla en especial de la gran capacidad del campo michoacano para abastecer al mercado nacional e internacional, pero señala que “es parte de lo que hay que impulsar, darle el valor agregado a través de inversiones que generen posibilidades económicas como congeladoras, procesadoras, que es lo que exigen muchos productores en algunas regiones. Algunas están más avanzadas que otros y el crecimiento tiene que ser parejo”.

–¿Ve entusiasmado a sus oyentes con estas propuestas?

–Sí, porque finalmente reconocen que actualmente con los gobiernos de transformación ha habido apoyo, pero creen necesario que se invierta aún más en algunos procesos, sobre todo sobre cómo darle valor agregado a sus productos.