Buscan a Alejandra y Melissa: jóvenes desaparecen tras recibir oferta laboral en Puerto Vallarta Alejandra y Melissa habrían sido vistas por última vez en Acatlán de Juárez tras recibir una oferta laboral (@AAMBER_JAL)

Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19 años, se encuentran desaparecidas desde el pasado lunes 27 de julio, después de recibir una propuesta laboral en Puerto Vallarta.

Desde su desaparición, familiares, conocidos y colectivos han iniciado una intensa búsqueda para dar con el paradero de las jóvenes, quienes fueron vistas por última vez en el municipio de Acatlán de Juárez, en Jalisco.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Alejandra y Melissa en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la información difundida por los familiares, Alejandra y Melissa son dos amigas que habrían aceptado una oferta laboral en Puerto Vallarta, razón por la que dejaron su hogar en Acatlán de Juárez.

Sin embargo, los familiares de ambas jóvenes habrían perdido comunicación con ellas poco después de que dejaran el domicilio, sin poder contactarlas hasta la fecha, pues sus celulares se encuentran apagados y no responden los mensajes.

Fichas de búsqueda y señas particulares de Alejandra y Melissa

De acuerdo con la ficha de búsqueda de Melissa Anahí Carranza Contreras, la joven tiene 19 años, es de complexión delgada, cara redonda, color de piel blanco, cabello teñido mediano liso, ojos color negro, medianos, nariz achatada, boca mediana, labios gruesos, mide 157 cm y pesa 55 kg. Como seña particular, a un lado del ombligo tiene un tatuaje de una tarántula y en el brazo izquierdo de una medusa.

El día que desapareció portaba un blusón color azul cielo, un pantalón y tenis.

Solicitamos su apoyo para localización de persona



Alerta Amber Jalisco y @FiscaliaJal en coordinación con @Busqueda_MX , solicitan su apoyo para la difusión de la cédula informativa con el objetivo de localizar a



MELISSA ANAHI CARRANZA CONTRERAS pic.twitter.com/4eoQioD2pb — ALERTA AMBER JALISCO (@AAMBER_JAL) August 2, 2026

Mientras que en la ficha de búsqueda de Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, se le describe como una mujer de complexión delgada, cara ovalada, color de piel blanca, ojos miel pequeños, nariz recta, boca pequeña, labios delgados, mide 165 cm y pesa 59 kg.

Como señas particulares tiene un lunar del lado izquierdo de la boca, una cicatriz en el tabique de la nariz, cuenta con un piercing en la nariz, varios tatuajes en ambos brazos (en uno de ellos tiene el nombre “Alejandra”) y un tatuaje en la pierna izquierda con la cara de dos payasos (triste y alegre).

El día de su desaparición portaba un pantalón color negro, un suéter color verde con blanco y tenis.

En caso de tener alguna información que pueda ayudar a dar con su localización, las autoridades piden que se comuniquen al 800 028 7783 o vía WhatsApp al 55 1309 9024.