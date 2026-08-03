Calendario UNAM: ¿Cuándo es el regreso a clases para alumnos que ya están cursando una licenciatura? La UNAM modificará el calendario escolar 2027-1 para los estudiantes de nuevo ingreso y los ya inscritos (Unsplash)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dado a conocer que modificará el calendario escolar 2027-1; conoce cuándo inician las clases los estudiantes que ya se encuentran cursando la licenciatura.

Tras anunciar, el pasado viernes 31 de julio, que se aplicaría un examen de control para los aspirantes seleccionados del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, la UNAM ha informado las nuevas fechas de inicio del semestre 2027-1.

¿Qué día inician las clases en la UNAM para alumnos de reingreso en licenciatura?

De acuerdo con lo informado en el comunicado de la UNAM, el Colegio de Directoras y Directores decidió que el inicio de clases para alumnos que ya se encuentran cursando la licenciatura, es decir, aquellos de segundo semestre en adelante, iniciarán el ciclo escolar 2027-1 el próximo lunes 17 de agosto de 2026.

Asimismo, en el comunicado se indicó que, para conocer mayor información sobre el proceso de inscripción de cada facultad, deberás estar al pendiente de sus canales oficiales.

¿Cuándo comenzarán las clases para los alumnos de nuevo ingreso?

Por otra parte, las personas de nuevo ingreso de la UNAM al ciclo 2026-2027/1 comenzarán las clases hasta el lunes 31 de agosto, ya sea que hayan ingresado por pase reglamentado o por examen de selección.

¿Por qué se retrasó el inicio del ciclo escolar 2027-1 en la UNAM?

El retraso en el inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 en la UNAM se debe a la aplicación del examen de control que se realizará a los aspirantes que realizaron el Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 y quedaron seleccionados.

Y aunque hasta el martes 4 de agosto se anunciará qué día se realizará el examen de control, el tiempo de retraso contempla también el plazo para que los seleccionados puedan concluir su proceso de inscripción, así como la entrega de documentación, la cual fue suspendida desde que se comenzaron a investigar los resultados anormales de este proceso de ingreso a licenciatura.

Hasta el momento de la publicación de la nota, no se ha anunciado si también habrá una modificación en la fecha de finalización del semestre que está por comenzar.