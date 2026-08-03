Moody’s eleva la calificación crediticia de Quintana Roo y reconoce el fortalecimiento de sus finanzas públicas

Mara Lezama

La agencia Moody’s Local México elevó la calificación crediticia de Quintana Roo de A+.mx a AA-.mx, además de modificar su perspectiva de Positiva a Estable, como resultado de la mejora sostenida en el perfil financiero de la entidad durante los últimos tres ejercicios fiscales, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Con esta nueva evaluación, añadió Mara Lezama, concluye el ciclo anual de revisiones de las principales agencias calificadoras, todas con mejoras para Quintana Roo.

Puntualizó que hoy, el estado cuenta con las calificaciones de Standard & Poor’s (mxAA), Fitch Ratings (A+(mex)), HR Ratings (HR AA-) y Moody’s Local México (AA-.mx), consolidando la confianza en la solidez de las finanzas públicas y en la capacidad de Quintana Roo para impulsar un desarrollo económico sostenible.

La Gobernadora precisó que es resultado de la estrategia de ordenamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas impulsada por este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, para generar bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.

También confirma que el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo continúa consolidando un modelo de administración basado en la honestidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, haciendo posible que el dinero del pueblo regrese al pueblo con más bienestar, mejores servicios y mayores oportunidades para las familias quintanarroenses.

La secretaria de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Martha Parroquín Pérez, explicó que esta evaluación refleja los resultados de una política financiera responsable, sustentada en el fortalecimiento de la recaudación propia, la disciplina en el gasto, el equilibrio presupuestal y el fortalecimiento de la liquidez, sin recurrir a financiamientos de corto plazo.

En su análisis, Moody’s reconoce que Quintana Roo registra el mayor nivel de generación de ingresos propios entre todas las entidades evaluadas por la calificadora, al representar 39.5 por ciento de los ingresos operativos al cierre de 2025, resultado que posiciona al estado como referente nacional en fortaleza financiera y capacidad recaudatoria.

La calificadora también destaca que, desde 2023, el estado ha mantenido superávits financieros de manera continua, fortaleciendo su posición de liquidez y eliminando por completo el uso de financiamientos de corto plazo, lo que refleja una administración prudente y una adecuada planeación de las finanzas públicas.

Este fortalecimiento también se refleja en la forma en que se destinan los recursos públicos. Mientras el servicio de la deuda redujo su participación dentro del gasto estatal, aumentó la inversión en apoyos sociales, permitiendo fortalecer programas que benefician directamente a las familias quintanarroenses y ampliar la capacidad del Estado para invertir en salud, educación, seguridad e infraestructura.

Con este desempeño, Quintana Roo se ubica dentro del rango “AA”, el nivel más alto alcanzado en su historia y uno de los más cercanos a la máxima calificación que otorgan las agencias especializadas.

Este reconocimiento fortalece la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, consolida al estado como una de las entidades con mayor fortaleza financiera del país y refrenda que el manejo responsable de los recursos públicos permite seguir construyendo prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.