Morena abre proceso interno contra diputadas de Puebla por insultos a adultos mayores

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel expresó su molestia contra las diputadas locales de su partido

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió un proceso contra la diputadas locales de ese partido en Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, para determinar si les suspenden sus derechos políticos luego de ambas se burlaran de los adultos mayores al asegurar que “huelen a baúl viejo”.

De confirmarse la suspensión de derechos políticos contra esas legisladoras no podrán reelegirse ni buscar otro cargo de elección popular como alcaldía o diputación federal para el 2027.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel expresó su molestia y rechazó la actitud de estas diputadas e informó que pidió a la Comisión Nacional de Justicia de Morena abrir un proceso contra las legisladoras locales a fin de que determine si son acreedoras o no a una sanción por esta actitud.

“Para mí se les debería suspender los derecho pero ya será decisión de la Comisión de Honor y Justicia…”, expresó

La polémica surgió tras la difusión de un episodio del podcast “Descasadas”, donde participó la conductora de Televisa, Nadia de la Rosa, quien comentó que los hombres de edad avanzada ya olían diferente.

En ese momento, Hilda Salvatori respondió que olían “a baúl”, comentario que provocó la reacción de Nayeli , quien entre risas expresó:“Wy, dice esta pendej* que los viejitos huelen a baúl del recuerdo”.

Montiel recalcó que esa no puede ser la postura de quienes militan en Morena por lo cual quien incurra en esas acciones debe ser sancionados.

“Rechazamos, esa no puede ser ni la idea ni la visión o postura de alguien que milita en Morena ni de la 4T. Desde moren rechazamos estas expresiones contra los adultos mayores”, estableció

Montiel recordó que fue la Cuarta Transformación la que regresó la dignidad a los adultos mayores con la pensión por lo cual no permitirán que se incurra en este tipo de acciones.

En ese sentido llamó la militancia de Morena a dirigirse con respeto a los adultos mayores pues les recordó que ese partido ha luchado por restablecer los derechos de ese sector de la población.