Segundo Informe Subnacional de la ONU sobre Tamaulipas da proyección internacional de los avances del cumplimiento de la Agenda 2030

Segundo Informe Subnacional de la ONU sobre Tamaulipas

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, destacó que los avances de la entidad en reducción de la pobreza, salud, educación, crecimiento económico y políticas públicas sostenibles adquirieron proyección internacional con la publicación del Segundo Informe Subnacional Voluntario del estado en la plataforma oficial de las Naciones Unidas y su incorporación al repositorio internacional de Informes Locales y Subnacionales Voluntarios.

La funcionaria señaló que el informe permite mostrar ante la comunidad internacional los resultados alcanzados por Tamaulipas y compartir las políticas públicas y buenas prácticas implementadas para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030.

Entre los principales resultados destaca la reducción del 42.4 % de la pobreza multidimensional, al pasar de 1.23 millones de personas en esta condición en 2020 a 720 mil en 2024, de acuerdo con las mediciones oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

También documenta una cobertura educativa superior a 918 mil estudiantes y la disminución de la mortalidad materna, de 44 casos en 2021 a 13 en 2023. En materia económica, registra un Producto Interno Bruto estatal superior a 764 mil millones de pesos y una Población Económicamente Activa de 1.7 millones de personas.

Cantú Deándar destacó que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el 100 % de los programas presupuestarios estatales se encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de una política humanista orientada a reducir las desigualdades, ampliar las oportunidades y transformar el crecimiento económico en bienestar social.