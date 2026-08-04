Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2026 ¿Cuándo es la próxima fecha de registro? (Pexels)

La Beca Benito Juárez y Rita Cetina forman parte de los programas prioritarios del Gobierno de México y esta dirigidos a estudiantes de distintos niveles educativos.

Este beneficio apoya de forma económica a los alumnos que se encuentren inscritos en una escuela pública en su modalidad escolarizada, con el fin de motivar al sector a continuar con sus estudios.

¿Cuándo inicia el periodo de registro de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina?

Con esta finalidad, el gobierno federal ha propuesto una nueva fecha de inscripción, para que las madres, padres o tutores puedan iniciar el trámite y asegurar que sus hijos puedan recibir la ayuda económica.

De acuerdo con las autoridades del programa, se prevé que en la segunda semana del mes de septiembre dé inicio el proceso de inscripción. Aunque todavía no se conoce una fecha exacta, se recomienda a todos los interesados mantenerse al pendiente de las plataformas digitales para conocer el calendario.

¿Cuáles son las becas en México que abrirán un nuevo registro?

Esta iniciativa cuenta con una gran cobertura a nivel nacional y hasta el momento se han entregado más de cuatro millones de tarjetas, beneficiando a millones de estudiantes en todo el país.

Por lo que, en este periodo se contempla el registro para:

Beca Universal Benito Juárez

Beca Rita Cetina

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Beca Gertrudis Bocanegra

Por lo cual, todos los interesados deberán llevar a cabo su proceso de inscripción únicamente en línea.

¿Cuánto depositan por la beca Benito Juárez y Rita Cetina?

El monto correspondiente por la Beca Benito Juárez, la cual es para alumnos de educación media superior es de $1,900 pesos, que se entrega bimestralmente.

La Beca Rita Cetina otorga un pago anual de $2,500 pesos para alumnos de primaria para la compra de útiles y uniformes; en el caso de ser estudiante de secundaria estos podrán