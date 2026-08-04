Suspende Cofepris más de 31 mil anuncios irregulares en redes sociales y plataformas

A revisión productos ofrecidos en plataformas y redes sociales (La Crónica de Hoy)

Más de 31 mil 155 anuncios irregulares en redes sociales y plataformas de comercio electrónico han sido suspendidos en lo que va del año por parte de la Cofepris y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al detectarse posibles riesgos a la salud de la población.

Del total de las más de 31 mil suspensiones ejecutadas, la mayoría corresponde a redes sociales: se retiraron 24 mil 275 anuncios de Facebook, 5 mil 117 de Instagram y 2 mil 500 de TikTok, así como mil 263 publicaciones en Mercado Libre.

Ambas dependencias realizaron un monitoreó a un total de 36 mil 973 anuncios publicitarios de productos y servicios regulados, y detectaron que la mayor parte de las infracciones se concentra en medicamentos (16 mil 819) y suplementos alimenticios (7 mil 90).

El monitoreo abarcó servicios de salud (3 mil 428), servicios de embellecimiento (2 mil 622), productos engaño (2 mil 376) y dispositivos médicos (2 mil 272), además de cosméticos, cigarros electrónicos y remedios herbolarios, entre otros.

La vigilancia sanitaria ha puesto especial atención en medicamentos de alta demanda que, al ofertarse de manera irregular, representan un grave riesgo para los pacientes.

Entre los productos con mayor número de publicaciones ilícitas detectadas destacan, en el rubro de agonistas del receptor GLP-1 ), usados para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad así como tratamientos metabólicos como Wegovy, Tirzepatida , Forxiga Ozempic y Metformina.

Entre otros insumos médicos y estéticos: Botox (115), Lantus (83), Testosterona (81) y Mytocel (68).

Cofepris supervisa la publicidad en medios electrónicos y, cuando detecta incumplimientos a la normativa sanitaria, comparte la información con la SSPC y con SSC para que, en el ámbito de sus facultades, lleven a cabo las acciones conducentes; por su parte, la SSPC, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, contribuye a identificar sitios web, perfiles, publicaciones y demás contenidos digitales presuntamente vinculados con conductas ilícitas en materia sanitaria.

A esta colaboración se suma el trabajo permanente que esta comisión federal mantiene a través de convenios de colaboración con las plataformas digitales Mercado Libre, Amazon, TikTok, Meta (Facebook e Instagram) y Google.

Bajo este esquema, Cofepris informa a cada plataforma sobre los anuncios que incumplen la regulación sanitaria, y son ellas quienes proceden a retirarlos de su entorno digital.

Estas acciones interinstitucionales se enmarcan en el modelo de gestión sanitaria en el que la vigilancia en medios digitales es una labor conjunta de Cofepris y del Sistema Federal Sanitario, cuya participación amplifica el alcance de los resultados cuando las entidades federativas también monitorean e identifican publicidad irregular.

A todo ese trabajo de vigilancia digital se suma el trabajo del Sistema de Alertamiento Sanitario (SAS) a través de notificaciones nacionales e internacionales para evaluar si productos y servicios regulados por Cofepris representan un riesgo a la salud de la población, emitiendo Alertas Sanitarias, Avisos de Riesgo y Comunicados de Riesgo, con el propósito de que la población cuente con la información necesaria para prevenir afectaciones a su salud.