Semarnat lleva Feria del Bienestar a Queréndaro; más de 6 mil michoacanos reciben atención

Séptima Feria del Bienestar por la Paz y la Justicia en Queréndaro

Con módulos de atención, actividades de capacitación y espacios de diálogo con la población, el municipio de Queréndaro, Michoacán, fue sede de la séptima Feria del Bienestar por la Paz y la Justicia, una jornada con la que el Gobierno de México busca acercar programas y servicios a las comunidades.

La actividad, realizada el pasado 31 de julio, fue coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su Oficina de Representación en Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la jornada participaron el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) y 33 dependencias del Gobierno Federal, las cuales ofrecieron orientación sobre diversos programas y acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Capacitaciones

Además de la atención brindada por las distintas dependencias, la feria incluyó actividades enfocadas en la educación ambiental y el fortalecimiento de la participación comunitaria.

Las y los asistentes recibieron capacitación sobre prácticas de manejo forestal, restauración de ecosistemas y conservación de los recursos naturales, con el objetivo de promover el cuidado del entorno desde las propias comunidades.

En total, más de 6 mil personas acudieron a esta jornada, donde también obtuvieron información sobre programas y alternativas para fortalecer su bienestar.

Las actividades desarrolladas durante la feria también buscaron generar un acercamiento entre las autoridades y la población mediante espacios de diálogo directo, con la intención de conocer las necesidades prioritarias de las comunidades y construir estrategias de atención de manera conjunta.

Este programa ya se ha llevado a otros municipios de Michoacán, entre ellos Epitacio Huerta, Tlalpujahua de Rayón, Irimbo y Contepec, como parte de las acciones que se impulsan en la entidad.

Al concluir la jornada, el sector ambiental del Gobierno Federal reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con las comunidades para impulsar acciones que contribuyan a la construcción de entornos más justos, sostenibles y pacíficos.