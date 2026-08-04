Pasaporte en México 2026 precios actualizados y guía para sacar cita. (Pexels)

Si estás planeando un viaje fuera de México, es recomendable que tengas actualizados todos tus documentos.

El pasaporte es una identificación de viaje que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a todas las personas mexicanas, para constatar la nacionalidad e identidad.

¿Cuántos tipos de pasaportes se pueden solicitar en México?

Las autoridades informan que existen tres tipos de pasaporte, los cuales son emitidos por el Gobierno Federal:

Ordinario

Diplomático

Oficial

En el caso de tramitarlo para hacer turismo fuera del país, los interesados deberán gestionar un pasaporte ordinario, el cual les permitirá el libre paso en distintos países alrededor del mundo, y se puede expedir en los distintos puntos oficiales establecidos por la SRE.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano?

La SRE informó los costos del pasaporte, los cuales pueden variar dependiendo de los años de vigencia.

1 año: 920 pesos (exclusivo para menores de tres años)

3 años: 1,795 pesos

6 años: 2,440 pesos

10 años: 4,280 pesos

Las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas podrán recibir un descuento del 50% sobre el costo del pasaporte, por lo que los costos son:

1 año: 460 pesos

3 años: 900 pesos

6 años: 1,200 pesos

10 años: 2,140 pesos

Las personas con discapacidad que soliciten el documento deberán presentar en la Secretaría un comprobante para corroborar la condición.

¿Cómo agendar una cita para sacar el pasaporte mexicano?

Si estás interesado en realizar este trámite, ten en cuenta que la SRE cuenta con tres opciones para solicitar una cita y llevar a cabo el trámite en las oficinas correspondientes.

Primero deberás ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entrar al apartado “Pasaporte”, dar clic en “Agendar cita” y seleccionar una de las tres opciones:

Agenda tu cita con LlaveMX.

Agenda tu cita con correo electrónico.

Agenda tu cita por WhatsApp.

Al momento de seleccionar la opción que se adapte a tus necesidades, deberás tener a la mano un correo electrónico al que tengas acceso y crear un registro con los siguientes datos:

País

Estado

Oficina en donde realizarás el trámite

País de nacimiento

Nacionalidad

Nombre completo

Teléfono

Correo electrónico

También deberás generar una contraseña con 12 caracteres y confirmar el código de verificación.