Semarnat simplifica trámites para agilizar autorizaciones ambientales y forestales

Con el objetivo de hacer más eficiente la gestión pública y acelerar la autorización de proyectos estratégicos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció una simplificación de los trámites relacionados con las autorizaciones de impacto ambiental y en materia forestal. La medida se realiza en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y busca reducir la carga administrativa sin afectar la protección del medio ambiente.

Tras una revisión de los procedimientos, ambas dependencias acordaron disminuir de 10 a 7 los trámites que deben realizar los interesados. Además, los requisitos por procedimiento pasarán de 12 a solo cuatro, con la finalidad de hacer más ágil el proceso para ciudadanos, empresas, organizaciones comunitarias y dependencias gubernamentales.

Las autoridades señalaron que esta simplificación permitirá avanzar hacia una administración pública más moderna, transparente y eficiente, facilitando el cumplimiento de la normatividad ambiental sin dejar de garantizar la protección de los recursos naturales del país. La intención es que los proyectos considerados clave para el desarrollo social y comunitario puedan obtener una respuesta en menor tiempo y con menos trámites burocráticos.

La Semarnat explicó que la reducción de requisitos forma parte de una estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno de México. Con ello se pretende agilizar la atención de solicitudes y ofrecer procesos más sencillos para quienes requieren autorizaciones en materia ambiental y forestal.

Entre los procedimientos que se beneficiarán con estas modificaciones se encuentran la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental en sus modalidades particular y regional, las solicitudes de exención, los informes preventivos, los cambios de titularidad, las renuncias de autorización y las modificaciones de obras o de plazos autorizados.

Las dependencias precisaron que estos cambios ya se encuentran vigentes y fueron publicados mediante acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, en las ediciones del 25 de julio de 2025 y del 1 de abril de 2026, por lo que su aplicación ya forma parte del marco regulatorio para este tipo de autorizaciones.

De acuerdo con el comunicado, la simplificación administrativa no significa una reducción en las obligaciones ambientales ni una disminución en los mecanismos de protección de los ecosistemas. Por el contrario, las autoridades sostienen que el objetivo es eliminar procesos innecesarios y fortalecer una gestión pública más eficiente, sin comprometer el derecho de la población a un medio ambiente sano.

La Semarnat destacó que la coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones permitirá avanzar en la digitalización de los servicios gubernamentales relacionados con el sector ambiental. Esto forma parte de una estrategia para modernizar la atención ciudadana mediante herramientas tecnológicas que reduzcan tiempos de espera y faciliten el acceso a los trámites.

El Gobierno federal busca equilibrar el desarrollo de proyectos de infraestructura, inversión y crecimiento económico con la conservación de los recursos naturales, promoviendo procesos administrativos más ágiles y transparentes para todos los sectores involucrados.

Lla Semarnat y la ATDT reiteraron que la simplificación de los trámites representa un paso hacia la modernización de la administración pública, al tiempo que mantiene el compromiso de garantizar la protección ambiental y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un entorno sano.