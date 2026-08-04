SSPC alerta sobre riesgos de prestar cuentas bancarias para actividades ilícitas

Con el fin de evitar que la población sea utilizada por grupos delictivos mediante el préstamo de cuentas bancarias para recibir, transferir o retirar dinero, una práctica que puede derivar en investigaciones y consecuencias legales para los titulares.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que las transferencias electrónicas han facilitado las operaciones financieras entre personas; sin embargo, también son aprovechadas por organizaciones criminales para ocultar el origen y destino de recursos obtenidos de actividades ilícitas mediante el uso de cuentas de terceros.

De acuerdo con la SSPC, cuando una persona permite que alguien más utilice su cuenta bancaria para recibir, mover o retirar dinero, includo si lo hace como un favor o acambio de una compensación económica, puede facilitar el traslado de recursos de posible procedencia ílicita y quedar involucrada en investigaciones por delitos financieros.

La institución advirtió que esta práctica es utilizada para fragmentar operaciones y dificultar el rastreo del dinero por parte de las autoridades, por lo que insistió en que las personas deben actuar con responsabilidad al administrar sus cuentas bancarias.

Como parte de las acciones preventivas, la SSPC recomendó no prestar ni permitir que terceros utilicen cuentas bancarias personales para realizar operaciones financieras ajenas, ya que esto puede representar un riesgo legal para el titular.

Asimismo, pidió desconfiar de ofertas de empleo en las que las principales actividades consistan en recibir dinero, reenviar transferencias o retirar efectivo, pues este tipo de vacantes suelen ser utilizadas para reclutar personas que sirvan como intermediarias en operaciones ilícitas.

La dependencia también recomendó verificar la identidad de cualquier persona que solicite utilizar una cuenta bancaria y evitar aceptar movimientos de dinero para personas con las que solo se haya tenido contacto reciente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o plataformas de citas.

Entre las principales medidas de prevención, la SSPC destacó la importancia de no compartir información bancaria con terceros, como números de cuenta, CLABE interbancaria, contraseñas de acceso a la banca electrónica, NIP, token o códigos de verificación, ya que estos datos pueden ser utilizados para cometer fraudes o delitos financieros.

La institución subrayó que quienes prestan sus cuentas, aun cuando actúen de buena fe, pueden enfrentar investigaciones por parte de las autoridades e incluso responsabilidades legales, debido a que sus cuentas podrían ser utilizadas para mover recursos relacionados con actividades delictivas.

L Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró su llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable los servicios financieros, mantenerse alerta ante ofertas sospechosas y proteger su información personal, con el propósito de prevenir fraudes y evitar que las cuentas bancarias sean utilizadas en operaciones relacionadas con la delincuencia organizada.