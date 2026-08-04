Semar inaugura la ExpoMar 2026 en Oaxaca para acercar su labor a la ciudadanía

Semar inaugura la ExpoMar 2026

La Secretaría de Marina (Semar) inauguró la ExpoMar 2026 en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, una exposición interactiva que busca acercar a la población al trabajo que realizan las fuerzas navales en favor de la seguridad y la soberanía del país. La muestra permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 30 de agosto, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Irma Bolaños Quijano; y el subsesecretario de Marina, José Barradas Cobos, quienes destacaron la importancia de generar espacios de convivencia y aprendizaje para las familias oaxaqueñas.

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que la ExpoMar representa una oportunidad para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas conozcan de cerca las tareas que realiza la Secretaría de Marina en la protección de los mares, las costas y la población mexicana.

Asimismo, reconoció la labor del personal naval por su disciplina y vocación de servicio, al tiempo que agradeció el trabajo del Sistema DIF Oaxaca para hacer posible esta actividad, la cual forma parte del Festival Vera Niñez 2026.

Por su parte, el subsecretario de Marina explicó que el principal objetivo de la exposición es fortalecer el vínculo entre la institución naval y la sociedad, mostrando de manera cercana las funciones, capacidades, historia y valores que distinguen a la Armada de México.

La ExpoMar cuenta con 32 módulos interactivos, en los que los visitantes podrán conocer distintas áreas de trabajo de la Secretaría de Marina, como Binomios Caninos, Infantería de Marina, Comunicaciones Navales, demostraciones de combate contra incendios, el Plan Marina, operaciones de búsqueda y rescate, la Heroica Escuela Naval Militar, programas de Derechos Humanos, Equidad de Género, Atención Médica e Infraestructura Portuaria, entre otros.

Además de la información sobre las labores navales, la exposición ofrece actividades culturales, recreativas e interactivas dirigidas a toda la familia, con el propósito de fomentar la convivencia y despertar el interés de las nuevas generaciones por las actividades que desarrolla la institución.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, Karina Barón Ortiz, destacó que es la primera ocasión en que esta exposición itinerante llega al estado, lo que permitirá que miles de personas conozcan el trabajo que diariamente realizan mujeres y hombres de la Marina para proteger la vida humana en el mar, los recursos naturales y la soberanía nacional.

La funcionaria señaló que la ExpoMar también busca rendir homenaje al personal naval por su compromiso con la construcción de la paz y la seguridad del país, además de fortalecer la cercanía entre las instituciones y la ciudadanía.

La Secretaría de Marina invitó a las familias oaxaqueñas y a los visitantes a recorrer esta exposición, la cual permanecerá instalada durante casi un mes con acceso gratuito, ofreciendo experiencias educativas y demostraciones que permiten conocer de manera directa el trabajo que desempeña la Armada de México en beneficio del país.