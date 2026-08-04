Segundo simulacro nacional 2026: Fecha y horario confirmado en el que sonará la alerta sísmica en México Conoce cuándo será el segundo simulacro nacional 2026 (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer en una conferencia de prensa la fecha oficial en que se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026; conoce todos los detalles.

De acuerdo con lo informado por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, el Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre de 2026.

Asimismo, señaló que el Simulacro Nacional tiene como objetivo fortalecer la preparación, la coordinación y la capacidad de respuesta de las autoridades, además de promover la participación de la sociedad.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica por el Segundo Simulacro Nacional 2026?

El Segundo Simulacro Nacional se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre de 2026 a las 12:00 horas, tiempo del centro del país.

En esta ocasión, el alertamiento del simulacro nacional se realizará vía telefonía celular, radio, televisión y a través de 23 mil altavoces, por lo que la CNPC aconseja no alarmarse y mantener la calma ante el sonido de la alerta.

Hipótesis y magnitud del sismo ficticio para el simulacro de 2026

El Segundo Simulacro Nacional funcionará según 5 hipótesis sísmicas representativas de las condiciones de sismicidad existentes en distintas regiones del país:

Zona centro: abarca la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, teniendo como hipótesis un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Tehuacán, Puebla.

abarca la Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz, teniendo como hipótesis un sismo de con epicentro en Tehuacán, Puebla. Zona noroeste : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, teniendo como hipótesis un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en Mexicali, Baja California.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, teniendo como hipótesis un sismo de con epicentro en Mexicali, Baja California. Zona noreste: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, teniendo como hipótesis un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, teniendo como hipótesis un sismo de con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León. Zona península de Yucatán: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, teniendo como hipótesis un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Cabo Catoche, Q. Roo.

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, teniendo como hipótesis un sismo de con epicentro en Cabo Catoche, Q. Roo. Zona golfo de Tehuantepec: Chiapas, Oaxaca y Tabasco, teniendo como hipótesis un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Cabe señalar que, en el caso del escenario de mayor magnitud, que es el de 7.7 en Tehuacán, Puebla, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reveló que se trata de un evento físicamente posible.