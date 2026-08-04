Inicia construcción de Centros Comunitarios “México Imparable” para fortalecer a las juventudes

El Gobierno de México,a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inició la construcción de los Centros Comunitarios “México Imparable”, un proyecto que buscfa crear espacios gratuirtos para atender a niñas, niños y jóvenes mediante actividades deportivas, culturales y de apoyo en salud mental.

La estrategia formal parte de las acciones impulsadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para prevenir la violencia desde sus causas y contribuir a la recontrucción del tejido social en distitnas regiones del país.

El objetivo del Gobierno federal es construir un total de 100 centros comunitarios, cada uno con capacidad para atender a mil personas. En estos espacios se ofrecerán de manera gratuita actividades doportivas, talleres culturales y servicios de acompañamiento emocional para las juventudes.

Durante la primera etapa del programa, la SICT edificará 50 centros en igual número de municipios pertenecientes a 21 estados de la República. Las obras ya comenzaron en los municipios de Mérida y Kanasín, en Yucatán.

Además de Yucatán, los nuevos centros se construirán en Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

Los Centros Comunitarios “México Imparable” estarán diseñados para ofrecer espacios seguros donde las y los jóvenes puedan desarrollar habilidades deportivas y artísticas. Entre las disciplinas que podrán practicar se encuentran box, fútbol, béisbol, básquetbol y atletismo.

Asimismo, contarán con actividades culturales como lectura, música, teatro, danza y otras expresiones artísticas, con el propósito de fomentar la convivencia, la creatividad y el desarrollo integral de las comunidades.

Otro de los ejes principales del programa será la atención a la salud mental. Los centros ofrecerán acompañamiento profesional y apoyo socioemocional para fortalecer la autoestima de las y los jóvenes y brindar herramientas que les ayuden a enfrentar situaciones de riesgo.

En algunas entidades ya se dieron a conocer detalles sobre la infraestructura que tendrán estos espacios. Por ejemplo, en Baja California se construirán cuatro centros que incluirán multicanchas techadas, gimnasios de box, canchas de fútbol, trotapistas, salones para teatro, danza y coro, áreas de ajedrez, consultorios para atención en salud mental, sanitarios y zonas administrativas.