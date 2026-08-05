Examen de control UNAM Examen de control UNAM: ¿Cómo saber si tengo que repetir la prueba de admisión? (Pexels)

La incertidumbre ha surgido entre miles de aspirantes que presentaron el examen de admisión a nivel licenciatura en la UNAM para el ciclo 2026-2027.

Tras el registro de múltiples resultados atípicos y especulaciones sobre el posible uso de inteligencia artificial, la institución educativa comunicó la aplicación de un examen de control presencial para garantizar la autenticidad del proceso de selección.

¿Qué es el examen de control de la UNAM?

El examen de control es una segunda evaluación presencial implementada por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM.

Esta medida tiene como objetivo validar los resultados obtenidos en el proceso de admisión a licenciatura 2026-2027, luego de identificar algo insólito en los puntajes.

A través de este filtro, la universidad busca certificar de manera transparente que los conocimientos de los aspirantes seleccionados correspondan con el desempeño registrado en la prueba de ingreso que se realizó en línea.

¿Cómo saber si soy candidato para presentar el examen de control?

Para resolver las dudas de los aspirantes, la UNAM publicó la lista oficial de cortes con los puntajes mínimos requeridos por carrera y plantel.

Esto significa que cada estudiante debe comparar el número de aciertos que obtuvo en la primera prueba contra el puntaje corte fijado para su opción académica, lo que determinará si es necesario realizar nuevamente esta etapa del proceso de admisión.

¿Cuál es el procedimiento paso a paso para verificar si debo presentar la prueba?

Para consultar tu estatus, debes ingresar al portal oficial de la DGAE en la sección donde la UNAM habilitó la publicación sobre los puntajes del examen de control.

Una vez dentro de la plataforma, selecciona tu área de conocimiento correspondiente, ya sea Área 1, Área 2, Área 3 o Área 4.

Posteriormente, ubica tu carrera, la modalidad y el plantel en el que concursaste para revisar el puntaje mínimo de corte asignado.

¿Cómo interpretar el resultado del corte de aciertos para no presentar el examen de control?

Una vez localizado el puntaje corte de tu carrera, compáralo con los aciertos que obtuviste en tu boleta de resultados original.

Si tu puntaje es igual o superior al corte mínimo publicado por la universidad, significa que eres candidato para presentar la prueba de control presencial.

Por el contrario, si tu número de aciertos se encuentra por debajo del corte asignado para este filtro, no tendrás que realizar la prueba nuevamente.