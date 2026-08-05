Estados Unidos suspende exportación de aguacate desde Michoacán por alerta de seguridad

Estados Unidos suspende exportación de aguacates desde Michoacán (ENGIN AKYURT)

Una alerta de seguridad emitida por la Embajada de Estados Unidos en México obligó a suspender temporalmente las certificaciones de aguacate en Michoacán, lo que dejó paralizadas las exportaciones del fruto hacia el mercado estadounidense, así lo informó este miércoles la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de México (Apeam).

La Embajada estadounidense informó que, a partir del 5 de agosto, suspendió las actividades de su personal agrícola en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses.

La medida afecta a los oficiales regulatorios del Departemento de Agricultura de Estados Unidos, (USDA), encargados de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportar aguacate.

“Debido a una amenaza contra intereses estadounidenses, las actividades del Gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”, destacó la sede diplomática en una alerta, sin precisar la naturaleza, ubicación o destinatario de esa amenaza.

Asimismo, Apeam aseguró que mantiene comunicación con la coordinación del USDA y que informará de cualquier cambio, anque no precisó la duración de la suspensión ni el hecho concreto que originó la alerta.

De acuerdo con la asociación, entre el 5 y 31 de enero de este año se enviaron a EU 127 mil toneladas de aguacates, superando a las 114 mil toneladas del mismo periodo exportadas en 2025.

Además, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, los productores mexicanos enviaron 501,824 toneladas más que las exportadas durante el mismo periodo del año anterior.

Ramírez Bedolla confía en la reactivación de certificaciones de aguacate

Tras las declaraciones de Estados Unidos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que las suspensión de las certificaciones de aguacate, responde a una medida preventiva de seguridad y confió en su pronta reanudación.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario michoacano confirmó que la Embajada de Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades gubernamentales de su personal en Michoacán, incluidos los inspectores del programa USDA APHIS (Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal), encargados de verificar el cumplimiento de los protocolos fitosanitarios para exportar aguacate al mercado estadounidense.

“Se decretó una suspensión temporal de actividades gubernamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Michoacán y sobre todo referente a los inspectores de USDA APHIS, que son los que cubren los protocolos para la exportación de aguacate a los Estados Unidos”, afirmó.

Ramírez Bedolla señaló que su administración mantiene comunicación permanente con la representación diplomática estadounidense y con autoridades federales para restablecer las inspecciones.

“Estamos en comunicación con la embajada y trabajando de manera coordinada con ellos y esperemos que a la brevedad las operaciones de los inspectores se vuelvan a retomar”, enfatizó.

Igualmente, sostuvo que, según la información proporcionada por la Embajada, la decisión responde a una medida de prevención.

“Nos han informado que son acciones preventivas que realiza el Gobierno de Estados Unidos para salvaguardar a sus empleados”, afirmó, al tiempo que señaló que la suspensión ocurre en medio de recientes operativos federales contra la extorsión en el estado.

El gobernador destacó el peso económico del sector aguacatero para Michoacán. “La industria del aguacate para nosotros es fundamental, genera más de 200 mil empleos en el estado”, indicó.