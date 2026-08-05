Beca Rita Cetina 2026 ¿Cómo y dónde consultar el saldo de la tarjeta? (Gobierno de México)

Todos los alumnos registrados en la Beca Rita Cetina comenzaron a recibir el beneficio económico para la compra de útiles y uniformes escolares.

Las madres, padres y tutores que llevaron a cabo su registro en el mes de marzo recibirán un apoyo extra previo al regreso a clases, con la finalidad de prevenir el abandono escolar.

Esta ayuda económica se dispersa a través de la Tarjeta del Bienestar, por lo cual, todos los beneficiarios deberán contar con ella para poder hacer uso del depósito.

Autoridades federales anunciaron un calendario de pagos correspondiente a la Beca Rita Cetina

De Acuerdo con las autoridades del programa se dio a conocer el calendario de pagos, el cual se podrá consultar a través de los canales oficiales. Es importante recordar que los depósitos se efectúan en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los alumnos que fueron registrados.

¿Cómo consultar el saldo de la Beca Rita Cetina?

Los beneficiarios de la beca recibirán un depósito anual de 2 mil 500 pesos. Para verificar el el pago, los padres y tutores cuentan con tres opciones disponibles:

Mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar deberán instalar la App en un teléfono celular y realizar un registro con los siguientes datos:

Número de celular.

Ingresa los 16 números de la tarjeta.

Escribe el NIP con el que retiras dinero en el cajero automático.

Genera una contraseña.

Una vez concluido el registro, ingresa a opción de “consultar saldo” y conoce si el pago ya se encuentra disponible.

También puedes conocer el saldo a través de una línea telefónica que las autoridades han puesto a disposición de todos los interesados, solo tienes que marcar al 800-900-2000 y seguir los siguientes pasos:

Ingresa en la opción uno

Digita los 16 dígitos de la tarjeta del Bienestar

Automáticamente podrás escuchar el saldo actual de la tarjeta y podrás hacer uso de él en cualquier momento.

Otra de las formas en que se puede comprobar el saldo de la tarjeta es directamente en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, en donde el usuario solo debe introducir el plástico y teclear el NIP y dar clic en el apartado de “Consultar saldo”.