Jalisco se suma a la Jornada Nacional de Reforestación con la meta de plantar 250 mil árboles en 2026

Con una meta estatal de 250 mil árboles plantados durante 2026, Jalisco se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación, una iniciativa impulsada por el Gobierno de México para fortalecer la restauración de ecosistemas y recuperar áreas forestales. El arranque en la entidad será el próximo domingo 9 de agosto en el municipio de Atemajac de Brizuela, donde se plantarán 10 mil árboles en una superficie de 50 hectáreas.

El anuncio fue realizado por el gobernador Pablo Lemus Navarro, durante un enlace en vivo con la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde Casa Jalisco. Ahí explicó que la estrategia estatal se integrará al esfuerzo nacional, con una campaña propia que busca fortalecer la conservación de los recursos naturales del estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, participa en la conferencia Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la Jornada Nacional de Reforestación 2026 (EDGAR QUINTANA)

“Este año, Presidenta, tan sólo en la campaña del próximo domingo, que en Jalisco será en Atemajac de Brizuela, vamos a plantar 10 mil nuevos árboles (...) la campaña estatal que suma a la federal este año contempla la plantación de 250 mil nuevos árboles”, señaló el mandatario.

Lemus destacó que Jalisco ocupa un lugar estratégico en materia ambiental al ser el cuarto estado con mayor biodiversidad del país, sólo por debajo de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Recordó que la entidad cuenta con 37 Áreas Naturales Protegidas, alberga el Lago de Chapala, el cuerpo de agua más grande de México, concentra cerca del 80 por ciento de los tipos de vegetación existentes en el país y alrededor del 30 por ciento de la flora nacional.

Además, subrayó que 53 por ciento de las especies de aves de México habitan en territorio jalisciense y que cinco de sus bosques urbanos cuentan con la certificación internacional Green Flag Award 2025, reconocimiento que evalúa aspectos como la gestión ambiental, la seguridad, la inclusión y la calidad de los espacios públicos.

Los parques distinguidos son el Parque Metropolitano, Bosque Los Colomos, Bosque Urbano Tlaquepaque, Parque Alcalde y Puerta de la Barranca, considerados referentes nacionales en el manejo de áreas verdes urbanas.

El Gobernador adelantó que las principales zonas donde se concentrarán las acciones de reforestación serán la Sierra de Tapalpa, Sierra de Amula, Sierra del Tigre, Sierra Occidental, la Costa Sur, la Zona Sur del Área Metropolitana de Guadalajara y el Bosque La Primavera, considerado uno de los principales pulmones ambientales del estado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a que esta jornada se convierta en una actividad permanente y se realice cada año en las 32 entidades del país.

“El objetivo es que esta jornada sea todos los años, que no solamente sea 2026, sino que a partir de ahora pongamos un día al año donde todas y todos reforestemos”, afirmó.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que alrededor del 70 por ciento del territorio nacional cuenta con cobertura forestal y que México concentra cerca del 12 por ciento de la biodiversidad mundial, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones de restauración ecológica y trabajar de la mano con comunidades y ejidos, donde se localiza gran parte de los ecosistemas forestales del país.

A nivel nacional, la Jornada Nacional de Reforestación 2026 se realizará de manera simultánea en los 32 estados, con la participación de 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y más de 235 mil personas, quienes buscarán intervenir 32 mil hectáreas mediante la plantación de 6.6 millones de árboles y plantas. Como parte de la estrategia también se utilizarán drones especializados para dispersar semillas tratadas en zonas de difícil acceso, con el propósito de acelerar la recuperación de bosques, selvas, pastizales, matorrales y manglares.

En el enlace participaron también Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general estratégica de Gestión del Territorio; Paola Bauche Petersen, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; Eduardo Ron Ramos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco; así como Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.