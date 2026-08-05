Inea y Procuraduría Agraria acuerdan servicios educativos en ejidos y comunas

La suma de esfuerzos entre las instancias gubernamentales ha propiciado que, por primera vez en la historia, México pueda considerarse como un país alfabetizado

Para paliar el rezago educativo y combatir el analfabetismo el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)y la Procuraduría Agraria (PA) suscribieron un convenio de colaboración para difundir y promover los servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria entre las comunidades agrarias y ejidatarias de México. Esta alianza pretende fomentar que personas mayores de 15 años, en situación de rezago educativo, tengan acceso a los programas del INEA, a través de los mas de mil 50 Centros de Atención Agraria de la PA, que permite la vinculación con 32 mil 500 ejidos y comunidades de todo el país.

A propósito, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, celebró que la suma de esfuerzos entre las instancias gubernamentales ha propiciado que, por primera vez en la historia, México pueda considerarse como un país alfabetizado, esto de acuerdo a los estándares internacionales de la UNESCO y tras reducir el índice nacional de analfabetismo al 3.7 por ciento, al mes de julio: “El Estado mexicano a lo largo de la historia reciente ha hecho esfuerzos significativos por tener un país libre de analfabetismo, con educación primaria y educación secundaria terminada”, expresó.

Igualmente, Contreras Castillo subrayó que,a 26 años de este nuevo milenio, aún en México hay alrededor de 3 millones 900 mil personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Asimismo, dijo que existen alrededor de 7 millones y medio de mexicanos que no terminaron su primaria o no la iniciaron y 15 millones de mexicanos que no terminaron o no iniciaron su educación secundaria. En este tenor,enfatizó en la importancia de atender el rezago educativo en las 32 mil 500 comunidades agrarias y ejidos de todo el país, a través de la colaboración con la PA. “Alfabetizar a los ejidatarios y comuneros representa un intercambio cultural para que salgamos también alfabetizados valorando la lucha y el cuidado de la tierra, valorando el territorio, valorando los procesos de organización comunitaria, conociendo las ventajas de la tenencia colectiva de la tierra y obviamente el valor del trabajo campesino”, estableció.

Contreras Castillo afirmó que la educación combate la pobreza, promueve paz e incrementa el crecimiento económico de México. A lo que el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, añadió que este nuevo compromiso con el INEA contribuirá a cerrar las brechas de desigualdad en materia educativa y brindar una justicia agraria plena a través del acceso al derecho a la educación para las personas titulares de los derechos agrarios, sus familias y para los pobladores de los núcleos agrarios. Sostuvo que en el medio rural 2 millones de personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, casi 3 millones no cuentan con su primaria terminada y poco más de 4 millones no han iniciado o concluido su educación secundaria, “podemos afirmar que el analfabetismo sigue siendo un fenómeno de carácter rural”, añadió.

Finalmente, Suárez Carrera destacó que el trabajo coordinado entre el INEA y la PA fomentará la participación de personas voluntarias y promoverá su capacitación conforme a la oferta educativa del INEA. Además, dijo, se facilitará la habilitación de espacios de la Procuraduría para operar Círculos de estudio o Plazas Comunitarias para brindar los servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria del INEA.