IMSS aprueba proyectos de construcción de tres UMF en Michoacán y Edomex

Consejo Técnico del IMSS

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer la aprobación de las solicitudes de autorización para la contratación plurianual de proyectos integrales y servicios relacionados con la construcción de una Unidad de Medicina Familiar Plus en el Municipio de Valle de Chalco, Estado de México; otra en San Juan Parangaricutiro, Michoacán; así como la donación de un predio por parte del Ayuntamiento de la Piedad, Michoacán, para la construcción de una clínica.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, expuso que con los presentes proyectos el instituto crece su capacidad instalada y lleva a cabo acciones estratégicas que permiten dar mayores beneficios a la población derechohabiente.

Robledo mencionó que se trata de la solicitud de autorización para la contratación plurianual del proyecto integral y servicios relacionados con la obra para la “Construcción de una UMF Plus de 40 consultorios de medicina familiar con especialidades en Valle de Chalco, Estado de México Oriente”.

Asimismo, la solicitud de autorización para la contratación plurianual del proyecto integral y servicios relacionados con la obra para la “Construcción de la Unidad de Medicina Familiar de 2+1 consultorios con atención médica continua en San Juan Parangaricutiro, Michoacán”.

Por su parte, el director de Administración del IMSS, Borsalino González Andrade, González Andrade informó al Consejo Técnico la solicitud de autorización para aceptar la donación por parte del ayuntamiento de la Piedad, Estado de Michoacán, a favor del IMSS, del inmueble ubicado en Calle Enrique García Arciga número 42, Colonia Rancho Los Ayala, en el municipio y entidad mencionados, con una superficie de 20 mil metros cuadrados, para la construcción de una Unidad de Medicina Familiar Plus 2.

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