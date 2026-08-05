Examen de Control UNAM 2026: ¿Cuántos aciertos se necesitan en cada carrera para ingresar?

Aciertos mínimos para el Examen de Control UNAM La UNAM dio a conocer fechas y sedes para el Exaamen de Control que aplicará como medida resolutoria a la polémica de presuntas trampas en la prueba en línea para licenciatura. (Cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció las fechas y sedes para el Examen de Control que aplicará como medida “necesaria para verificar el esfuerzo honesto” de sus aspirantes, después de que la prueba en línea —primera edición realizada en este formato— registrara aciertos atípicos en comparación a Concursos de Selección para Licencitura previos, lo que desató especulaciones de presuntas trampas llevadas a cabo durante el primer examen.

Esta prueba de control se realizará de manera presencial en diversas sedes foráneas y en la Ciudad de México, por lo que la institución modificó el inicio de clases para estudiantes de primer ingreso a licenciatura, mientras que la comunidad estudiantil queya se encuentra en formación de licenciatura retomará actividades el próximo lunes 17 de agosto de 2026, por lo que pueden continuar su proceso de reinscripción sin contratiempos.

Examen de Control 2026: ¿cuál es el mínimo de aciertos necesarios para ingresar a la UNAM?

El examen de selección para la UNAM este 2026 fue la primera prueba realizada en línea “con el objetivo de favorecer una mayor participación” y expandir la oportunidad de más aspirantes a la universidad en toda la República Mexicana.

Sin embargo, ante la detección de resultados anómalos en la distribución de aciertos de las carreras con mayor demanda en la presenta edición, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, integrada por expertas y expertos universitarios, determinó como medida resolutoria la aplicación de un Examen de Control que se llevará a cabo la próxima semana de manera presencial.

Tras el anuncio de las sedes y fechas, la UNAM también informó a la comunidad estudiantil que a partir de este miércoles 5 de agosto estará disponible el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026, el cual contendrá los listados organizados por programa académico, entidad y modalidad, además de incluir el puntaje mínimo que cada aspirante debió obtener para ser candidato o candidata al Examen de Control 2026.

Los aciertos mínimos en áreas y carreras de alta demanda, son:

Área 1. Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías (CFMI)

Actuaría en CU: 101.

101. Arquitectura en CU: 90.

90. Ciencias de la Computación en CU: 102.

102. Física en CU: 104.

104. Ingeniería Aeroespacial en CU: 111.

111. Ingeniería Mecánica en CU: 95.

Área 2. Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (CBQS)

Biología en CU: 91.

91. Cirujano Dentista en CU: 90.

90. Medicina Veterinaria y Zootecnia en CU: 99.

99. Médico Cirujano en CU: 111.

111. Médico Cirujano en FES: 104-106.

104-106. Psicología en CU: 99.

Área 3. Ciencias Sociales (CS)

Ciencias de la Comunicación en CU: 94.

94. Contaduría en CU: 80.

80. Relaciones Internacionales en CU: 98.

98. Relaciones Internacionales en FES: 81-85.

Área 4. Humanidades y de las Artes (HA)

Artes Visuales en CU: 96.

96. Diseño y Comunicación Visual en CU: 99.

99. Diseño Gráfico en FES: 93.

93. Filosofía en CU: 81.

81. Traducción: 100.

La lista completa del mínimo de aciertos para aplicar al Examen de Control y, posteriormente, asegurar tu sitio en una de las licenciaturas de la UNAM, puedes encontrarla en este enlace.

Ten presente que, como lo indició el rector Leonardo Lomelí Vanegas, esta medida no se trata de “un nuevo examen de ingreso”, sino de una prueba de control dirigida únicamente a aspirantes seleccionados y seleccionadas en la primera prueba realizada en línea y a las personas con puntajes iguales o superiores a los mínimos históricos de ingreso registrados entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad, por lo que es importante que revises cuidadosamente tus aciertos del examen en línea y compares con la lista publicada.

Dudas y comentarios del Examen de Control UNAM 2026: ¿a dónde puedes dirigirte?

En caso de que presentes dudas relacionadas al Concurso de Selección 2026, la DGAE puso a disposición el portal oficial de atención a aspirantes, cuyo propósito es brindar orientación sobre las distintas etapas del proceso de ingreso.

Por otra parte, la aplicación del Examen de Control UNAM 2026 dará comienzo los días 12 y 13 de agosto en León, Guanajuato; continuará el 13 de agosto en Oaxaca, Oaxaca; seguirá el 15 y 16 de agosto en Tijuana, Baja California, y concluirá del 17 al 19 de agosto en la Ciudad de México, permitiendo a los y las aspirantes alrededor de una semana de preparación.