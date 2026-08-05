ONU certifica curso del Centro Conjunto de Entrenamiento para Operaciones de Paz en México

Centro Conjunto de Entrenamiento para Operaciones de Paz

El Centro Conjunto de Entrenamiento para Operaciones de Paz de México (CECOPAM), ubicado en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, obtuvo la certificación del Curso de Coordinación Cívico-Militar de las Naciones Unidas (UNCIMIC), otorgada por el Departamento de Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La certificación corresponde al curso impartido del 11 al 22 de mayo de este año y avala que la capacitación cumple con los estándares establecidos por la ONU para la preparación del personal que participa en Operaciones de Paz.

La Secretaría de Defensa Nacional recalcó que este reconocimiento consolida el compromiso de CECOPAM con la formación especializada para misiones internacionales de paz y fortalece la proyección del profesionalismo, la preparación y las capacidades del personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Mexicana y la Guardia Nacional.

Con esta certificación, el centro de entrenamiento reafirma su papel como institución dedicada a la capacitación de personal para participar en las Operaciones de Paz promovidas por las Naciones Unidas.

La Crónica de Hoy 2026