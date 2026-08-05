¿Ya localizaron a Alejandra y Melissa? Reporte de las jóvenes desaparecidas tras oferta de trabajo en Puerto Vallarta

¿Ya localizaron a Alejandra y Melissa? Las investigaciones para dar con el paradero de Violeta y Melissa, quienes desaparecieron el mismo día y bajo las mismas circunstancias continúan abiertas. (@AAMBER_JAL)

Después de aceptar una propuesta de trabajo en Puerto Vallarta, Alejandra y Melissa Anahí se encuentran desaparecidas.

De acuerdo con lo informado por sus familiares, las dos amigas habrían aceptado empleo, razón por la que dejaron su domicilio en Acatlán de Juárez el pasado 27 de julio.

¿Qué edad tienen las jóvenes desaparecidas en Jalisco?

Al salir de su casa Violeta Alejandra Santana Bueno, de 21 años, y Melissa Anahí Carranza Contreras, de 19, dejaron de responder llamadas y mensajes de sus familiares; poco tiempo después sus teléfonos fueron apagados.

Ante la falta de respuesta de las jóvenes, sus familiares interpusieron las denuncias correspondientes, por lo cual la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y la Fiscalía General de Jalisco, activaron las labores para su búsqueda.

¿Cuáles son las señas particulares de Alejandra y Melissa, desaparecidas en Jalisco?

Melissa Anahí Carranza Contreras cuenta con un tatuaje de una tarántula en el vientre y en el brazo izquierdo se puede ver una medusa. Al momento de su desaparición, vestía un blusón color azul cielo, pantalón y tenis.

Violeta Alejandra Santana Bueno, una cicatriz en el tabique de la nariz, un lunar del lado izquierdo de la boca, varios tatuajes en ambos brazos; uno de ellos con el nombre “Alejandra” y un tatuaje más de dos payasos en la pierna izquierda.

La última vez que se le vio, portaba un pantalón color negro, un suéter blanco y tenis.

¿Hay nuevos avances en la búsqueda de Alejandra y Melissa?

Las investigaciones para dar con el paradero de Violeta y Melissa, quienes desaparecieron el mismo día y bajo las mismas circunstancias continúan abiertas y hasta el día de hoy.

Por el momento, las autoridades encargadas del caso, no han dado a conocer información pública sobre algún nuevo indicio relacionado con su paradero, por lo que las fichas de búsqueda continúan activas.

¿Cómo reportar información sobre Alejandra y Melissa?

Asimismo, familiares y amigos de las víctimas, solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier información pertinente que ayude con su localización, por lo cual se habilitaron líneas de atención en los teléfonos:

800 028 7783

55 1309 9024 (WhatsApp)

Este caso podría estar relacionado con un patrón de reclutamiento mediante falsas ofertas de trabajo por presuntos grupos del crimen organizado, con la finalidad de reclutar a jóvenes que buscan una forma de obtener ingresos.