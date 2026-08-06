Estados Unidos capta 80% de manufactura aeroespacial hecha en México

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Con un total de 386 empresas del sector aeroespacial distribuidas en 19 estados del país que cuentan con más de 60 mil empleos directos y 190 mil indirectos generados por manufactura de partes y componentes de alta precisión, México se ha afianzado como uno de los líderes del sector, al ser el cuarto exportador mundial y donde el 80% de sus productos terminados se envían exclusivamente a Estados Unidos, su principal socio del T-MEC.

Organismos internacionales y nacionales especializados en el ramo, tanto públicos como privados, resaltan que los grandes fabricantes de aeronaves en el mundo, como Boeing, de Estados Unidos; Airbus, Unión Europea con sede en países Bajos; Bombardier, de Canadá; Safran, de Francia y la estadounidense Honeywell, siguen apostando por México, impulsando esta industria por su manufactura de alta precisión, mano de obra especializada y espacios óptimos para el desarrollo en la fabricación y ensamblado de componentes.

De acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), que representa a la mayoría de empresas nacionales y extranjeras del sector, México ha tenido un crecimiento importante como proveedor y exportador, luego de que en 2024 la producción de esta industria alcanzó los 11 mil 700 millones de dólares para alcanzar en 2025 los 13,600 millones de dólares.

La misma fuente refiere que las empresas aeroespaciales en suelo mexicano han crecido de manera importante al pasar de 100 que había en 2004 a 386 en 2026. La FEMIA refiere, con base en datos de las principales empresas fabricantes de aeronaves, que de mantenerse esta tendencia, para 2029 las exportaciones llegarían a los 22 mil 700 millones de dólares y como consecuencia, esta industria en el país pasaría del cuatro lugar mundial como exportador en el que se encuentra, a ocupar los dos primeros lugares.

Reportes de Mordor intelligence, empresa con sede en India y especializada en evaluación industrial, señalan que el sector aeroespacial en México opera con los grandes fabricantes globales y conglomerados multinacionales tanto como clientes finales como inversionistas, lo que ha impulsado proyectos como los que se llevan a cabo en Querétaro, Baja California, Chihuahua, Sonora y Nuevo León.

Inversionista-Cliente

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Las propias multinacionales que son inversionistas y clientes a la vez, conocen cuales son los principales productos a exportar como en el caso de Boeing, que compra arneses eléctricos, estructuras de alas, piezas de turbina y fuselajes para sus modelos comerciales 737 y el 787 Dreamliner.

Airbus exporta piezas y puertas de aviones comerciales fabricadas en las plantas mexicanas, además de contar con centros de ingeniería y helicópteros en el país, según refiere el portal metal mecánica.

Por su parte, la empresa Bombardier, que opera un clúster clave en Querétaro (alianza de varias empresas) para la fabricación de fuselajes y arneses avanzados para su serie de jets ejecutivos Global y Challenger.

Safran, originaria de Francia y de los mayores empleadores e inversionistas en México, produce partes clave de turbinas incluyendo el motor LEAP para Airbus y Boeing, además de ser principal fabricante de arneses eléctricos del mundo en sus plantas de Querétaro y Chihuahua.

La estadounidense Honeywell en sus instalaciones de producción y centro de prueba con simulador aerodinámico en Mexicali, cuenta también con un centro de investigación en ingeniería.

Componentes

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Por su parte, RTX Corporation (Pratt & Whitney / Collins Aerospace), multinacional estadounidense con sede en Arlington, Virginia, compra e integra componentes críticos de motor, sensores y sistemas de control de vuelo.

General Electric (GE Aerospace), con sede en Evendale, Ohio, diseña y desarrolla tecnologías de turbinas en su centro de ingeniería en Querétaro, uno de los más grandes fuera de Estados Unidos y que se ha posicionado como clave de esta industria en México.

A esta lista se suma la también la estadounidense Gulfstream, con sede en Savannah, Georgia, empresa que produce componentes de aeroestructuras y ensambles interiores en su planta de Baja California.

Asimismo, la plataforma metalmecánica.com, que ha servido de enlace entre compradores y proveedores de la industria en Latinoamérica, destaca que las exportaciones se han centrado en la manufactura de partes y componentes de alta precisión, lo que genera el 79 por ciento de los ingresos del ramo.

Entre los productos terminados y listos para su envío a sus principales clientes figuran los componentes de motor y turbinas mecanizados de precisión y partes térmicas. También aparecen los arneses y sistemas eléctricos como el cableado y sistemas de distribución de energía. En este mismo punto se encuentran los subconjuntos estructurales y fuselajes como son las piezas para alas, estabilizadores y estructuras principales.

Mayor demanda

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Entre los productos con gran demanda aparecen los componentes electrónicos, informáticos y de comunicación instalados en una aeronave.

Reportes de la Secretaría de Economía subrayan que un 80 por ciento de las exportaciones que salen de las empresas del sector aeroespacial en el país se envían a Estados Unidos para la cadena de ensamble de fabricantes como Boeing, Airbus, Bombardier, Safran y Honeywell.

Sobre este punto, Thelogisticsworld, medio especializado en contenido digital para la industria logística y la FEMIA, coinciden en que el 80 por ciento de lo que se produce México se envía a EU, principal cliente, seguido por Canadá con un porcentaje menor al 3 por ciento, igual que Francia, Alemania y otros países con más del 5 por ciento.

Los estados con mayor concentración de plantas de esta industria lo encabezan Baja California, con cerca de 97 instalaciones, seguido por Sonora, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León.

De acuerdo con la agencia y plataforma británica IHS Markit, líder en información, análisis y soluciones para los sectores y mercados que impulsan las economías a nivel mundial, en México existen 386 empresas del ramo aeroespacial, de las cuales el 80 por ciento son manufactureras, mientras que el 20 por ciento restante ofrece servicios de diseño e ingeniería, así como de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).

Un ejemplo claro del crecimiento de esta industria en México es su planta en Querétaro, que ocupa el lugar 8 como una de las ciudades a nivel mundial con los mejores resultados de Inversión Extranjera Directa (IED), con el 72 por ciento para fabricación, 13 por ciento para diseño e investigación, 11 por ciento para mantenimiento y reparación y el 4 por ciento para otros rubros.