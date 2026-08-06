Pensión del Bienestar septiembre 2026: calendario tentativo de pagos por letra

Entrega de tarjeta Bienestar para adultos mayores: ¿Cómo y dónde se recogerla? Comienza la entrega de las tarjetas del Bienestar para la Pensión para Adultos Mayores; conoce cuándo debes recogerla y qué necesitas (@bienestarmx)

Cada bimestre, millones de personas de 65 años o más reciben la Pensión del Bienestar que les permite hacer frente a gastos cotidianos como la alimentación, los medicamentos, los servicios básicos y la atención médica.

Por ello, muchos beneficiarios comienzan a preguntarse cuándo recibirán el quinto depósito del año, cuál será el monto correspondiente y cómo se distribuirán los pagos de acuerdo con la primera letra del apellido.

Aunque las autoridades federales aún no han publicado oficialmente el calendario del quinto bimestre, ya circula un calendario tentativo basado en el esquema utilizado en operativos anteriores, el cual te presentamos a continuación.

Pensión del Bienestar: calendario de pagos TENTATIVO de septiembre 2026

Martes 1 de septiembre: Apellidos con letra A

Apellidos con letra A Miércoles 2 de septiembre: Apellidos con letra B

Apellidos con letra B Jueves 3 de septiembre: Apellidos con letra C

Apellidos con letra C Viernes 4 de septiembre: Apellidos con letra C

Apellidos con letra C Lunes 7 de septiembre: Apellidos con letras D, E, F

Apellidos con letras D, E, F Martes 8 de septiembre: Apellidos con letra G

Apellidos con letra G Miércoles 9 de septiembre: Apellidos con letra G

Apellidos con letra G Jueves 10 de septiembre: Apellidos con letras H, I, J, K

Apellidos con letras H, I, J, K Viernes 11 de septiembre: Apellidos con letra L

Apellidos con letra L Lunes 14 de septiembre: Apellidos con letra M

Apellidos con letra M Martes 15 de septiembre: Apellidos con letra M

Apellidos con letra M Miércoles 16 de septiembre: Sin pagos (Feriado nacional en México - Día de la Independencia)

Jueves 17 de septiembre: Apellidos con letras N, Ñ, O

Apellidos con letras N, Ñ, O Viernes 18 de septiembre: Apellidos con letras P, Q

Apellidos con letras P, Q Lunes 21 de septiembre: Apellidos con letra R

Apellidos con letra R Martes 22 de septiembre: Apellidos con letra R

Apellidos con letra R Miércoles 23 de septiembre: Apellidos con letra S

Apellidos con letra S Jueves 24 de septiembre: Apellidos con letras T, U, V

Apellidos con letras T, U, V Viernes 25 de septiembre: Apellidos con letras W, X, Y, Z

¿Cuánto pagará la Pensión del Bienestar en septiembre de 2026?

De acuerdo con la información disponible, las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán un apoyo de 6 mil 400 pesos correspondiente al quinto bimestre de 2026.

¿Quiénes recibirán el depósito?

El apoyo económico está dirigido a las personas de 65 años o más que ya forman parte del padrón de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar.

Quienes se incorporaron al programa durante los periodos de registro establecidos por la Secretaría de Bienestar también podrán recibir el apoyo una vez que su incorporación haya sido validada y cuenten con su Tarjeta del Banco del Bienestar, medio mediante el cual se realizan los depósitos.

Requisitos para incorporarse al programa

Las personas que deseen formar parte del programa deberán cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades, entre ellos:

Tener 65 años o más .

. Presentar una identificación oficial vigente, como credencial para votar, pasaporte o credencial del INAPAM.

Entregar un acta de nacimiento.

Presentar la CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

Completar el Formato Único de Bienestar durante el proceso de registro.

Cumplir con esta documentación facilita el trámite y permite que los beneficiarios reciban el apoyo mediante los canales oficiales.

¿Qué hacer si pierdes la Tarjeta del Bienestar?

Uno de los problemas más frecuentes entre los beneficiarios es el extravío de la tarjeta bancaria donde se depositan los recursos.

En estos casos, las recomendaciones incluidas en la información consultada indican que el primer paso es reportar y bloquear la tarjeta llamando al 800 900 2000 del Banco del Bienestar.

Durante la llamada será necesario validar la identidad del titular y conservar el número de folio generado, ya que será solicitado posteriormente.

Después, el beneficiario deberá consultar el módulo correspondiente para conocer el procedimiento de reposición y esperar la notificación para recoger la nueva tarjeta, presentando su identificación oficial y el folio de bloqueo.

Realizar este trámite oportunamente ayuda a proteger los recursos y evita un posible uso indebido de la tarjeta extraviada.