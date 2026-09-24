“La inversión extranjera directa está en niveles ‘muy altos’”: Ebrard

Inversión extranjera directa

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la inversión extranjera directa (IED) que llega al país conserva niveles superiores a los registrados en años anteriores y podría incrementarse en los próximos meses con nuevos anuncios por hasta 20 mil millones de dólares.

Durante la conferencia de prensa matutina, Ebrard explicó que durante el primer semestre del año se registraron aproximadamente 35 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, cuando actualmente existe una cartera de proyectos ya anunciados por otros 14 mil millones de dólares.

“Te diría que la inversión extranjera directa en México está a niveles muy altos comparativamente con los años anteriores”, afirmó.

Asimismo, el secretario de Economía agregó que todavía se esperan nuevos anuncios de inversión en los últimos meses del año, los cuales, de concretarse, podrían representar recursos por hasta 20 mil millones de dólares.

“El primer semestre del año tuvimos aproximadamente 35 mil millones de dólares y tenemos en cartera ya anunciado aquí otros 14 mil ya anunciados con lo que el día de hoy nos hacen favor de anunciar y pues el segundo semestre en los últimos meses del año presentaremos nuevas inversiones que pueden llegar hasta más de 20,000 millones. Lo iremos anunciando. ¿Sí?”, manifestó.

Ebrard sintetizó que el comportamiento de la inversión extranjera directa refleja un resultado favorable para el país, tanto frente a las expectativas como en comparación con los años recientes.

La Crónica de Hoy 2026