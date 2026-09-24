Ley de Economía Digital busca facilitar pago y cobro con celular en pequeños negocios

Ley de Economía Digital para Pagos Digitales (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, presentó los avances de la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, enviada al Congreso el pasado 9 de septiembre, con la que el Gobierno federal busca ampliar el uso cotidiano de pagos y cobros desde el celular.

La propuesta no parte de crear una nueva infraestructura, sino de aprovechar sistemas que ya funcionan en México, principalmente el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi), para hacer más sencilla la experiencia y facilitar que pequeños comercios y personas que ofrecen servicios puedan recibir dinero de manera digital.

Peña Merino explicó que uno de los objetivos es que pagar mediante el teléfono pueda realizarse en pocos pasos y que los comercios tengan opciones sencillas para cobrar mediante códigos QR.

Pagos desde el celular

CoDi opera desde 2019 y utiliza la infraestructura de SPEI para realizar pagos. La iniciativa busca ahora ampliar su adopción y hacer que su uso sea más cotidiano entre consumidores y establecimientos.

“México está en un lugar realmente privilegiado respecto a otros ejemplos”, señaló Peña Merino al explicar que, mientras otros países tuvieron que construir sistemas de transferencias interbancarias, México ya cuenta con SPEI y con CoDi.

De acuerdo con la explicación presentada, el pago con CoDi puede realizarse en tres pasos desde la aplicación bancaria. El usuario puede generar un código QR con el monto que desea pagar o escanear el código que tenga disponible el establecimiento.

Después debe colocar o confirmar el monto y verificar los datos antes de autorizar la operación. La transferencia se realiza de manera inmediata y, según la estimación mencionada por el funcionario, la confirmación puede tardar alrededor de cuatro o cinco segundos.

El esquema no contempla comisiones para el usuario ni para el pequeño comercio por las transferencias realizadas mediante SPEI y CoDi, de acuerdo con lo expuesto por Peña Merino.

Facilitar cobros

La propuesta no está enfocada únicamente en quienes realizan pagos. Otro de sus objetivos es que las tiendas pequeñas, microempresas y personas que trabajan por su cuenta puedan recibir dinero mediante el celular.

Peña Merino explicó que un negocio puede utilizar un código QR estático colocado en su mostrador. El cliente lo escanea, introduce el monto y confirma la transferencia. También existe la posibilidad de que el propio comercio genere el código con la cantidad que debe pagar el consumidor.

“Lo que buscamos es que todos los negocios, empresas, pequeñas microempresas, pequeñas empresas puedan recibir pagos digitales”, explicó el funcionario.

El sistema también podría utilizarse en establecimientos donde el monto de la compra se genera en una pantalla, como ocurre en una caja de supermercado. El cliente únicamente escanearía el código con su teléfono para confirmar el pago.

La iniciativa plantea que esta experiencia pueda extenderse a pequeños comercios y prestadores de servicios, con el objetivo de facilitar sus operaciones y abrirles el acceso a otros servicios financieros.

Más cuentas para pequeños negocios

Otro de los puntos expuestos por Peña Merino está relacionado con la apertura de cuentas bancarias y los límites para operaciones.

La propuesta contempla facilitar la apertura remota de cuentas de nivel básico mediante mecanismos de identificación digital. El objetivo es que personas con actividades independientes y pequeños establecimientos puedan recibir pagos electrónicos sin tener que pasar por procesos que dificulten su incorporación al sistema financiero.

El funcionario explicó que actualmente estas cuentas tienen un límite de alrededor de 25 mil pesos, mientras que con la incorporación de transferencias digitales se plantea elevarlo hasta 135 mil pesos.

La intención, dijo, es que este tipo de cuentas también pueda ser utilizado por personas que ofrecen servicios por su cuenta, como plomeros o electricistas, y que los pagos digitales puedan convertirse en una puerta de entrada a otros productos financieros.

Implementación

El Gobierno federal prevé que el nuevo impulso al cobro mediante CoDi comience a implementarse en comercios durante la primera quincena de noviembre.

Peña Merino señaló que, aunque el plazo legal para que las instituciones financieras adopten los cambios llega hasta diciembre, varias instituciones han planteado tenerlos disponibles antes de El Buen Fin, por lo que se contempla comenzar a observar su implementación desde noviembre.

La iniciativa, sin embargo, todavía se encuentra en proceso legislativo. La propuesta fue presentada el 9 de septiembre y actualmente permanece pendiente de dictaminación en comisiones de la Cámara de Diputados.

Menos efectivo

La propuesta también contempla avanzar de manera gradual hacia un mayor uso de pagos digitales en actividades consideradas estratégicas.

Peña Merino mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado una reducción gradual del uso de efectivo, comenzando por sectores como gasolineras y carreteras. La incorporación se realizaría de manera progresiva y requeriría las reglas co