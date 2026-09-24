México, ante el reto de escalar 52 lugares en el Ranking de Competitividad Mundial para 2030

La Secretaría de Economía mantiene su impulso en el Plan México, (Archivo)

Competitividad global — El Gobierno Federal busca posicionar a México en el top 10 de las mayores economías del mundo e ingresar en la lista de las más competitivas para el 2030, lo que representa un desafío de grandes proporciones, toda vez que según la edición 2026 del Ranking de Competitividad Mundial del Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD), el país se ubica en el lugar 62 de 70 economías evaluadas, por lo que para alcanzar la meta marcada deberá escalar 52 posiciones en menos de cuatro años.

Suiza y Singapur encabezan los primeros lugares del Ranking de Competitividad Global gracias a su estabilidad institucional, infraestructura avanzada y alta eficiencia gubernamental. México está aún lejos de estos primeros sitios debido a problemas como la baja productividad, rezagos en innovación tecnológica, falta de certeza jurídica y elevados niveles de burocracia e informalidad. En América Latina, Argentina, Colombia y Perú mejoraron sus posiciones y se mantuvieron por encima de México.

Reportes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que sigue de cerca el comportamiento económico del país, resalta que para alcanzar varios objetivos y posicionarse entre las economías más activas a nivel global, debe enmendar su ruta y principalmente afianzar la inversión extranjera y local.

El IMD refiere que el repunte económico del país dependerá de que la estrategia que se persigue con el Plan México proyecte una mayor inversión tanto pública como privada y que ésta se ubique para el 2030 por encima del 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a lo que se debe sumar la reducción de trámites burocráticos y agilizar las tareas de la Ventanilla Digital de Inversiones. Asimismo, se deben aumentar las acciones de las cadenas de valor y apoyar e impulsar a las Pequeñas y Medianas empresas, que son las que deberán cargar con la generación de más empleos, así como no descuidar las empresas manufactureras establecidas y las que puedan llegar.

En la edición presentada este 2026 por el Ranking de Competitividad Mundial del IMD, México retrocedió siete lugares, al pasar del sitio 55 al 62 de 70 economías evaluadas, y que según el reporte de competitividad global, esta caída derivó por el deterioro en eficiencia gubernamental, infraestructura, fragilidad institucional y caída en productividad.

La exportaciones siguen al alza y son la principal tarjeta de presentación de México a nivel global

DESAFÍOS

El IMCO refiere en un análisis que los retos del Gobierno Federal para escalar y ubicarse entre las principales 10 economías del mundo y de las naciones más competitivas lo ponen frente a varios obstáculos que deberá enfrentar con rigor, entre los que destacan mejorar la eficiencia gubernamental, considerado como el factor más frágil debido a problemas como la política fiscal y la falta de certeza jurídica para atraer inversiones.

Otro punto es la infraestructura, que presenta importantes rezagos en conectividad física, tecnológica, educativa y en el sector energético. A ésta se suma la eficiencia empresarial, área que se mantiene en punto muerto con un estancamiento en cuanto a mayores acciones de negocios y de producción.

El centro de investigación destaca que la gran fortaleza de México sigue siendo su desempeño económico, impulsado por sus exportaciones, sus costos laborales competitivos y una sólida planta manufacturera orientada en ventas hacia el extranjero, principalmente lo referente a la alta tecnología.

Aguilizar trámites vía digital, uno de los temas que ha acaparado más la atención para una pronta solución (Archivo)

ESTRATEGIA

La Secretaría de Economía impulsa desde el inicio de la actual administración federal el Plan México, para dar un empujón al crecimiento y competitividad hacia el 2030, enfocando entre sus metas una inversión por encima del 25 por ciento del PIB, así como reducir tiempos para concretar proyectos y generar 1.5 millones de empleos adicionales, como refiere la plataforma Proyectos México.

Asimismo, se impulsa el fortalecimiento del mercado interno y la integración comercial con los socios del T-MEC (EU y Canadá) para capitalizar la relocalización de empresas (nearshoring). A esto se anexa la promoción de polos de desarrollo e inversión estratégica en sectores de manufactura avanzada y agroindustria.

A pesar de estas acciones, los resultados han tenido un impacto limitado que no han alcanzado a detonar, lo que tiene a México rezagado en competitividad global.

Por su parte, Coparmex ve una buena oportunidad de México para escalar posiciones en el Ranking de Competitividad Mundial, pero para alcanzar sus objetivos se enfrenta a cinco obstáculos, entre ellos, el aprovechar las oportunidades del nearshoring mediante el fortalecimiento de la infraestructura logística, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, fortalecer el mercado interno, mejorar la educación y capacitación de la fuerza laboral y garantizar la seguridad energética para sostener el crecimiento económico nacional, lo que abriría mayores oportunidades de inversión y crecimiento.

La inseguridad, uno de los temas sensibles que ha frenado el desarrollo de competitividad de México (Archivo)

ESTANCAMIENTO

Al respecto, la organización México cómo vamos, que también monitorea el comportamiento económico nacional y su proyección internacional, subraya que varios factores no han permitido al país mejorar su posición en competitividad mundial, por lo que destaca como uno de los factores principales que han frenado es el desarrollo es la Incertidumbre regulatoria, que afecta principalmente la confianza de inversionistas a gran escala.

Otro punto es el Impacto judicial, derivado de las reformas al poder judicial que han estancado la llegada de capital fresco para el ramo empresarial.

Asimismo y entre los factores esenciales que también han afectado el crecimiento económico nacional son la seguridad y el aumento del empleo informal. En el primer punto y de acuerdo con los resultados de #DataCoparmex Medición 2026, elaborada a partir de 4021 encuestas levantadas entre marzo y junio pasados, dos de cada 10 socios del organismo consideran que hay condiciones para realizar nuevas inversiones, lo que reflejan un deterioro relevante en la confianza empresarial.

Coparmex refiere que en un año, los planes de expansión empresarial cayeron de 62.8 por ciento a 50.3 por ciento. Entre los principales obstáculos para crecer se ubican la incertidumbre económica, con 25.2 por ciento; la inseguridad, con 20.9 por ciento; la incertidumbre política, con 16.6 por ciento, y el alto costo de los insumos, con 9.0 por ciento.

Reducir la informalidad, uno de los retos del Gobierno Federal (Archivo/Cuartoscuro)

EMPLEO

El IMCO y México cómo vamos coinciden en que uno de los factores que no pasan inadvertidos para el Ranking de Competitividad Mundial es el referente al empleo, donde México destaca de manera positiva al ubicarse en los primeros lugares globales por sus altas tasas de ocupación y dinamismo en el comercio laboral. Sin embargo, esa ventaja se con claroscuros debido a su alta informalidad.

En este rubro se integra la desigualdad salarial, factor que acrecienta la brecha y frena el desarrollo de capital humano.

Otra de las áreas que mantiene estancado el crecimiento económico es el que concierne al déficit de Infraestructura y Energía, donde según organizaciones empresariales, faltan redes e infraestructura limpia para abastecer a la industria, principalmente la que demanda nuevas tecnologías. En esta línea se suman retrasos en ciberseguridad y adopción tecnológica empresarial.

La Crónica de Hoy 2026