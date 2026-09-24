Sheinbaum descarta cambios en su Gabinete y alista cierre de gira en CDMX

Claudia Sheinbaum no hará cambios en su Gabinete (Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que, por el momento, no contempla realizar cambios en su Gabinete al acercarse al tercer año de su administración. La declaración ocurrió durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también habló sobre las actividades que todavía tiene programadas como parte de su gira de rendición de cuentas.

Sheinbaum explicó que el próximo domingo 27 de septiembre encabezará una asamblea en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11:00 de la mañana. El acto será el cierre de su recorrido por las 32 entidades del país y estará dedicado a informar sobre las acciones realizadas en la capital.

Sin cambios en el Gabinete

Cuestionada sobre posibles ajustes en su equipo de trabajo de cara a su tercer año de Gobierno, la presidenta descartó que tenga contemplado hacer modificaciones por ahora.

“No, no tengo pensado por el momento hacer cambios”, respondió durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria no detalló si más adelante podría haber movimientos en las secretarías o dependencias federales y se limitó a señalar que actualmente no tiene previsto realizar cambios en su Gabinete.

Cierre de la gira de rendición de cuentas

Sobre el evento del domingo, Sheinbaum aclaró que no se tratará de una movilización nacional, sino de una asamblea informativa enfocada en la Ciudad de México.

“No es una movilización nacional, es una asamblea para informar lo que hemos hecho en la Ciudad de México”, explicó.

La presidenta señaló que en otras ocasiones los eventos de este tipo han reunido a personas provenientes de diferentes estados, pero en esta ocasión el objetivo será cerrar la gira de rendición de cuentas con un informe específico sobre las acciones realizadas en la capital.

“Con eso cerraríamos las 32 entidades de la República. Es aquí en el Zócalo a las 11:00 de la mañana, y es para la Ciudad de México, claro, está abierto a que venga quien lo desee, pero es el informe de la Ciudad de México”, detalló.

El acto está programado para las 11:00 horas del domingo 27 de septiembre en el Zócalo capitalino.

Últimos estados

Sheinbaum detalló que antes de llegar a la Ciudad de México todavía realizará actividades en varias entidades como parte de su gira.

Este jueves tiene previsto acudir a Puebla. El viernes realizará su conferencia matutina en Tabasco y posteriormente encabezará una asamblea informativa en Villahermosa. Después continuará hacia Guerrero y Michoacán.

El sábado, la presidenta viajará a Sonora, entidad que, explicó, había quedado pendiente dentro del recorrido por el norte del país.

Con estas visitas concluirá el recorrido que inició para presentar un balance de las acciones realizadas durante su segundo año de Gobierno.

## Regresarán las giras de supervisión

Una vez concluida la gira de rendición de cuentas, la presidenta adelantó que retomará sus actividades habituales en los estados, principalmente relacionadas con la supervisión de obras y otros trabajos de su administración.

“Con eso cerramos las giras de rendición de cuentas y ya iniciaríamos pues de nuevo nuestros informes semanales y las giras para hacer supervisión de obras y de distintas actividades”, señaló.

La asamblea del domingo quedará así como el último acto de esta gira, mientras que las actividades posteriores volverán a concentrarse en los informes semanales y en los recorridos para supervisar obras y acciones del Gobierno federal.