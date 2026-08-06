Sheinbaum declara que México refuerza la seguridad en Michoacán para reactivar exportaciones de aguacate a EU

Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un plan para reforzar la seguridad en las zonas productoras de Michoacán y abrir una mesa de diálogo con Estados Unidos, con el propósito de reanudar los más rápido posible las exportaciones de aguacate, que habían sido suspendidas tras el retiro de los inspectores estadounidenses por una alerta de seguridad.

Señaló que tras reunirse con aguacateros mexicanos, inició un plan de trabajo para fortalecer la seguridad en Michoacán, además de que planteará a EE.UU. la posibilidad de que, “en el último de los casos”, los inspectores estadounidenses sean sustituidos temporalmente por personal mexicano.

“Esperamos que muy pronto se reanude (...) hay un muy buen plan de acción”, afirmó.

Explicó que el Gobierno federal solicitó, a través del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y de la Secretaría de Agricultura (Sader), una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para reactivar las inspecciones.

“Se pidió a la Embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura (...) para que se pueda retornar este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), que también es una probabilidad”, afirmó.

Según las declaraciones de la presidenta, este nuevo plan también contempla reforzar la presencia de la Guardia Nacional en otras zonas aguacateras de Michoacán.

“Ha habido varias detenciones también muy importantes, pero hay otra zona importante donde nos piden que también haya presencia de la Guardia (Nacional), entonces vamos a enviar presencia”, indicó.

La suspensión temporal de las actividades del personal agrícola de Estados Unidos en Michoacán frenó desde el miércoles las certificaciones y los embarques de aguacate hacia ese país, después de que la Embajada estadounidense emitiera una alerta por una “amenaza contra intereses” de Estados Unidos.

Esta medida afectó a los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quienes son responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en los empaques autorizados para exportar aguacate desde Michoacán.

La Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (Apeam) informó que únicamente podrá procesarse la fruta recibida antes de la suspensión, mientras permanecen detenidos los nuevos embarques con destino al mercado estadounidense.

Según datos de la Sader, México exporta más de un millón de toneladas de aguacate al año y tan solo en el primer cuatrimestre de 2026 ya se habían exportado 501.824 toneladas del fruto.

No es la primera vez que Washington interrumpe las inspecciones por motivos de seguridad. En febrero de 2022 suspendió temporalmente las certificaciones tras amenazas contra un inspector en Uruapan y en junio de 2024, volvió a detenerlas después de que dos empleados del USDA fueran agredidos y retenidos mientras realizaban labores oficiales.

En ambos casos, las inspecciones se reanudaron días después tras reforzarse los protocolos de seguridad para el personal estadounidense.