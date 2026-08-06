¿Cuándo podría venir el papa León XIV a México? Sheinbaum explica la invitación y lo que habló con Pietro Parolin

La posible visita del papa León XIV a México | ¿Por qué el sumo pontífice no visitará México en su primera gira por América Latina? (Presidencia)

La posibilidad de que el papa León XIV visite México comenzó a tomar forma tras la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, celebrada el pasado miércoles.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que el Gobierno de México reiteró la invitación al Pontífice para realizar una visita oficial al país, aunque aclaró que por ahora no existe una fecha definida.

Sheinbaum explicó que el Vaticano le informó que la primera gira latinoamericana del papa León XIV se realizará en noviembre de 2026 e incluirá únicamente a Uruguay, Perú y Argentina.

¿Cuándo podría venir el papa León XIV a México?

Aunque el Vaticano no ha confirmado una visita a México, Claudia Sheinbaum aseguró que el Pontífice sí contempla viajar al país en el futuro. Sin embargo, explicó que no podría hacerlo durante el periodo electoral en México, por lo que cualquier eventual visita tendría que programarse una vez concluido ese proceso y cuando la agenda del Vaticano lo permita.

La presidenta recordó que la invitación ya había sido extendida directamente al papa León XIV durante la conversación telefónica que sostuvo con él tras su elección y que ahora fue reiterada por la vía diplomática durante el encuentro con Pietro Parolin.

¿Qué habló Sheinbaum con Pietro Parolin?

Además de la posible visita del Pontífice, la presidenta detalló que sostuvo una conversación sobre diversos temas de interés común entre México y el Vaticano.

Entre ellos destacó:

La encíclica del papa León XIV y su postura sobre distintos desafíos globales.

y su postura sobre distintos desafíos globales. La regulación y el desarrollo ético de la inteligencia artificial , un tema en el que Sheinbaum reconoció el liderazgo del Pontífice.

, un tema en el que Sheinbaum reconoció el liderazgo del Pontífice. La promoción del desarme y la construcción de la paz .

. Los trabajos de restauración de templos históricos que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Otros asuntos de cooperación entre el Estado mexicano y la Santa Sede.

¿Por qué el papa León XIV no visitará México este año?

De acuerdo con la información compartida por la presidenta, la primera gira apostólica del Pontífice por América Latina busca dar continuidad a los países que quedaron pendientes durante el pontificado de Francisco.

En noviembre de 2026, León XIV visitará:

Uruguay.

Perú, donde vivió durante varios años antes de ser elegido Papa .

. Argentina, país natal del papa Francisco, que nunca recibió una visita oficial de su compatriota como Pontífice.

¿Qué se necesita para que el papa visite oficialmente México?

Para concretar una visita oficial del papa León XIV a México es necesario que exista una invitación formal conjunta del Estado mexicano y de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

Posteriormente, la Secretaría de Estado del Vaticano evalúa aspectos como:

La viabilidad de la visita.

Las condiciones de seguridad.

La agenda internacional del Pontífice.

La logística del recorrido pastoral.

Hasta ahora, el Gobierno de México confirmó que la invitación ya fue realizada y que existe disposición del Papa para aceptarla.