Reafirma Sheinbaum que programa de Vivienda beneficiará a 12 millones de familias

Claudia Sheinbaum entrega vivienda en Puebla Foto: Juan Carlos Buenrostro / Presidencia (Juan Carlos Buenrostro / Preside)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó que como parte de su política de vivienda serán beneficiadas 12 millones de familias a nivel nacional, lo que representa un cambio profundo que demuestra que el pueblo y el gobierno son uno mismo.

Lo anterior, lo afirmó en Puebla durante la entrega de 32 nuevas viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

“En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país. Fueron muchos años de gobiernos que vieron por unos cuantos”.

Recordó que fueron al menos 36 años de gobiernos que hicieron del Infonavit “lo que quisieron”; destacó que durante ese periodo el Fovissste, no aumentó el salario mínimo, ya ni nos queremos acordar de aquellos tiempos.

“Pero hay que recordar lo que fue aquella, le llamamos nosotros ‘noche neoliberal’, porque el neoliberalismo fue un modelo económico y una forma de gobernar que le hizo mucho daño al pueblo de México. Se gobernaba para unos cuantos, para que unos cuantos se siguieran enriqueciendo a costa del pueblo de México”, dijo.

Y aseguro que hoy es distinto, ya que se gobierna con la Cuarta Transformación de la Vida Pública, “porque lo que hacemos es tan profundo, es un cambio tan profundo como las otras Transformaciones en nuestro país; como lo fue la Independencia, como lo fue la Reforma, como fue la Revolución Mexicana”.

Añadió que las y los mexicanos son testigos de este gran cambio, que se hace en conjunto con pueblo y gobierno, “porque aquí no hay divorcio, somos uno mismo, el pueblo y el Gobierno de México”, señaló desde Puebla.

La jefa del Ejecutivo Federal recordó que el programa de Vivienda para el Bienestar inició con una meta de 500 mil nuevas casas y hoy es de un millón 800 mil, que a dos años lleva un avance del 30 por ciento y se cumplirá en este sexenio.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que en Puebla la meta, solo del Infonavit, es de 45 mil viviendas nuevas con una inversión de 30 mil millones de pesos, de las cuales ya están 12 mil contratadas y en los próximos meses se contratarán otras 30 mil para llegar al 93 por ciento de la meta sexenal este año, por lo que no descartó ampliar la meta inicial de viviendas en este estado.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que con las viviendas del Infonavit, del Fovissste y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) serán 68 mil 950 viviendas las que se van a construir en Puebla, de las cuales 18 mil 619 ya se encuentran contratadas; 20 mil escrituras del INSUS, de las cuales 4 mil 600 están en proceso de entrega; 9 mil 600 créditos para mejoramiento de vivienda y 130 mil reestructuras y condonaciones de créditos impagables.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta de México por llevar su visión humanista de acceso a la vivienda al estado y expresó su compromiso para apoyar con más terrenos que permitan alcanzar la meta nacional de vivienda.