El cambio climático impone el mayor reto de adaptabilidad en materia hídrica

Patricia Herrera, Directora General del IMTA

El 7 de agosto, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) cumplió 40 años de contribuir al desarrollo de la generación de conocimiento, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, formación de especialistas y ejecución de proyectos estratégicos para que México enfrente sus principales desafíos hídricos, intensificados por el cambio climático.

En entrevista con Crónica, la directora general del instituto, Patricia Herrera, habló de las acciones que se emprenden con el fin de lograr la recuperación hídrica. Al IMTA le corresponde poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de México y de las futuras generaciones para superar los retos de la Seguridad Hídrica Nacional.

Herrera señaló que este instituto tiene hoy frente a sí el mayor reto global que ha enfrentado en cuatro décadas de existencia: se requiere que sea flexible y logre adaptarse a los efectos cada vez más notorios del cambio climático.

Entre los proyectos estratégicos en los que el instituto ha centrado sus esfuerzos, mostrando dicha capacidad de adaptación, están la creación del Sistema de Pronóstico Rápido de Tormentas, el tratamiento de aguas residuales en la laguna de San Gregorio en Xochimilco, la tecnificación de canales para el cultivo en Morelos y la implementación del Fondo de Adaptación al Cambio Climático, entre otros.

Sistema de Pronóstico Rápido de Tormentas

Esta estructura se instaló en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, emite alertas con seis horas de anticipación y es vigilada por el Servicio Meteorológico Nacional. La maestra Patricia Herrera precisó que este sistema fue puesto en marcha durante las semanas del Mundial de Fútbol, en las que demostró un muy buen funcionamiento a pesar de que aún necesita algunas afinaciones, pues se encuentra en fase de prototipo.

Tratamiento de aguas

El tratamiento de aguas se ha ejecutado, entre otros sitios, en Xochimilco. Este proyecto fue una demanda de vecinos chinamperos y organizaciones civiles desde hace años y ahora se encuentra en la fase de toma de muestras del agua contaminada y en la elaboración del diseño de los sistemas de tratamiento.

La puesta en marcha se realiza de la mano de la Secretaría de Gestión Integral del Agua del Gobierno de la Ciudad de México (SEGIAGUA), tomando en cuenta que se trata de una zona lacustre emblemática para la ciudad y significativa por haber sido ecosistema del ajolote. Sin embargo, el caudal de agua contaminada volvió inviable la reproducción de esta especie endémica.

De acuerdo con la titular del IMTA, los sistemas de tratamiento que se encuentran en evaluación para implementar en este cuerpo de agua se dividen en soluciones basadas en la naturaleza (humedales) y sistemas mecanizados.

“Ambos sistemas van a ir porque en las ciudades los procesos de contaminación son cada vez más tóxicos; entonces, nosotros queremos hacer soluciones basadas en la naturaleza. Esto tiene que ir con base en la cantidad de contaminantes que se están arrojando a los cuerpos de agua”, explicó Patricia Herrera.

Detalló que se realiza una clasificación en la que se detecta dónde están las descargas y se sugieren los procesos de saneamiento. Este proceso inició entre abril y mayo, y se espera la implementación de soluciones basadas en la naturaleza como estabilización, biofiltros, humedales artificiales y biofiltros.

Tecnificación de la agricultura

Como parte del Programa México se Tecnifica, implementado por el Gobierno Federal y encabezado por la Conagua, en apoyo a la agricultura para lograr la recuperación de casi 55 millones de metros cúbicos de agua, el IMTA contribuyó con la Dirección del Organismo de Cuenca Balsas para atender el Distrito de Riego 016.

Estas acciones se encaminaron a la tecnificación de más de 2 mil 300 hectáreas del Distrito de Riego 016, en el estado de Morelos, con la rehabilitación y modernización de canales de riego que contribuyen a aumentar la velocidad de conducción del agua.

La funcionaria expuso que el trabajo del instituto abarcó la consulta a los agricultores para determinar cuál sería el mejor tipo de riego a implementar y cómo serían los tiempos del proceso, entre otras cuestiones.

Expresó que, ante este cambio en el esquema tradicional de trabajo y la forma de riego, los agricultores de la zona se mostraron muy emocionados por el apoyo que brinda la tecnología para reducir las cantidades de agua utilizada, especialmente porque les permite seguir produciendo aún en épocas de sequía.

Crisis hídrica en México

La maestra Patricia Herrera explicó que la crisis en el suministro de agua en el país se origina debido a la ubicación geográfica de México, que históricamente ha concentrado la abundancia hídrica en el sur y la escasez en el norte. Estas problemáticas se agravan por los efectos del cambio climático, que alteran los patrones tradicionales de disponibilidad hídrica, y por un constante crecimiento poblacional que presiona cada vez más el recurso.

Ahí radica la necesidad de transitar hacia un consumo mucho más consciente, medido y eficiente en todos los sectores de la sociedad, ya que el agua es un elemento transversal para la supervivencia humana: no solo sostiene los ecosistemas, la salud y la producción de alimentos, sino que también actúa como un pilar fundamental para la estabilidad política y social de las comunidades.

La especialista aseveró que el éxito de las iniciativas de instituciones como el IMTA radica en un modelo de gestión colaborativa que vincula a dependencias federales, gobiernos estatales, municipios, organizaciones no gubernamentales y a las propias comunidades, demostrando que la preservación del agua requiere el compromiso coordinado de todos los actores sociales.