Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este lunes 10 de agosto? (Imagen hecha con IA)

A través de sus canales oficiales el Servicio Sismológico Nacional (SSN), reporta de manera continua, los movimientos telúricos que se registran durante el día en todo México.

Según los informes del SSN hasta las 17:00 de este lunes 10 de agosto de 2026 se han reportado más de 25 sismos en distintas regiones del territorio mexicano, por lo cual te compartimos cuál fue el más reciente y si ameritó la activación de la alerta sísmica.

¿Dónde se registró el último sismo en México?

El sismo más reciente según el registro de SSN se llevó a cabo este lunes 10 de agosto en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México a 13 kilómetros oeste en Coyuca de Benítez, Guerrero.

Actividad sísmica del día en México.

La actividad sísmica inició en territorio mexcano a partir de las 0:07 horas a 59 kilómetros al sur de Juan Rodríguez Clara en el estado de Veracruz. Algunos de los estados que tuvieron la presencia de un temblor fueron:

Nueva Italia, Michoacán a las 00:39 horas con una magnitud de 3.6

Macuspana, Tabasco a las 01:11 horas con una magnitud de 3.6

Petatlán, Guerrero a las 02:52 horas con una magnitud de 3.8

San Felipe, Baja California a las 03:56 horas con una magnitud de 3.9

Río Grande, Oaxaca a las 04:54 horas con una magnitud de 3.4

Atoyac de Álvarez, Guerrero a las 09:49 horas con una magnitud de 4.4

Huixtla, Chiapas a las 12:18 horas con una magnitud de 4.0

Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 16:41 horas con una magnitud de 4.3

¿Se activó la alerta sísmica en la CDMX?

Hasta el momento ninguno de los movimientos telúricos registrados ameritó la activación de la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX) o en las entidades donde se registraron los eventos.

Por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer las noticias más recientes sobre los temblores en México.