Tren Maya Cancún–Playa del Carmen: costo del boleto y fecha de inicio de operaciones de la ruta Ya podrás viajar de Cancún a Playa del Carmen en el Tren Maya; conoce a partir de cuándo y cuánto te costará (@ComunicacionQR)

Regresa la ruta Cancún–Playa del Carmen del Tren Maya, por lo que aquí te compartimos a partir de cuándo podrás usarla, cuánto costará el boleto y en qué horarios serán sus corridas.

Asimismo, junto con el regreso de esta ruta, también se inaugurará un nuevo servicio intermodal, el cual conectará el Tren Maya con diversos puntos de Cancún y Playa del Carmen.

¿Cuándo se reactiva la ruta Cancún–Playa del Carmen del Tren Maya?

De acuerdo con lo informado por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, a partir del 15 de agosto se reanudará la ruta Cancún–Playa del Carmen del Tren Maya.

Esta ruta facilitará el traslado de quienes se desplacen entre estas dos localidades, ya sea por motivos laborales, educativos o turísticos.

Precios de boletos: ¿Cuánto cuesta viajar de Cancún a Playa del Carmen en el Tren Maya?

Los precios de los boletos del Tren Maya para la ruta Cancún–Playa del Carmen variarán según el tipo de entrada que escojas, ya sea clase turista o premier.

Para las personas que cuenten con su tarjeta INAPAM, maestros y estudiantes, el costo será de $87 pesos en clase turista; mientras que para locales el boleto cuesta $116.50 y para turistas nacionales, $174.50.

Horarios y corridas oficiales del Tren Maya Cancún–Playa del Carmen

De Cancún a Playa del Carmen, el Tren Maya saldrá a las 6:45 horas, con llegada a las 7:34 horas, y a las 10:30 horas, con arribo a las 11:19 horas.

Mientras que, de Playa del Carmen a Cancún, las corridas serán a las 7:47 horas, con llegada a las 8:40 horas, y a las 12:00 horas, con arribo a las 12:53 horas.

¿Qué es Tren Maya Conecta y cómo funcionará el transporte intermodal?

Del mismo modo, el 15 de agosto también comenzará a estar disponible el servicio de transporte intermodal “Tren Maya Conecta”, el cual facilitará el traslado de los usuarios del tren a diferentes puntos de Cancún y Playa del Carmen.

En Cancún estas son las tres rutas disponibles para el Tren Maya Conecta:

Estación Tren Maya Cancún–Aeropuerto de Cancún , con paradas en la estación y el Aeropuerto Internacional de Cancún.

, con paradas en la estación y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Estación Tren Maya Cancún–Plaza Las Américas, con parada en Plaza Las Américas.

con parada en Plaza Las Américas. Estación Tren Maya Cancún–Zona Hotelera, con paradas en la estación, el Museo Maya de Cancún y Plaza La Isla Cancún.

Mientras que en Playa del Carmen estas son las dos rutas disponibles: