Alito quiere impunidad ante investigaciones en su contra acusa Morena tras denuncias del priista en EE.UU

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel advierte a Alito que no habrá impunidad

La dirigencia nacional de Morena arremetió contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno luego de que el líder tricolor solicitara al Departamento de Estado de Estados Unidos sancionar a tres consejeros del INE por prohibirle calificar a Morena como narcopartido y reviró que detrás de esas denuncias en Washington, están las investigaciones que están en marcha contra el senador priista y su entorno por presuntos desvíos millonarios cuando fue gobernador de Campeche.

“Detrás de sus acusaciones en Washington están las acusaciones e investigaciones sobre actos de corrupción cuando fue gobernador de Campeche Son traidores a la patria que buscan impunidad у la intervención extranjera”, sostuvo la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel

En el fondo –agregó --quiere cubrirse de impunidad ante las investigaciones que hay en su contra sobre presunto enriquecimiento ilícito y desvío de 83.5 MDP.

Sin embargo, Montiel advirtió a Alito que “el fuero protege una función, no a una persona y no borra expedientes, ni detiene investigaciones y menos vuelve intocable a nadie.”

“En la transformación de la vida pública no habrá culpables fabricados, pero tampoco inocentes decretados desde una dirigencia partidista. Quien tenga responsabilidades deberá responder, sin importar su apellido, su cargo o sus vínculos”, sentenció

Este lunes, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública detuvieron en la ciudad de México, a Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante de las empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del líder del PRI, “Alito” Moreno.

Espinosa Campos está imputado por el delito de peculado que habría sido cometido en la gestión de Moreno Cárdenas luego de que Mayavisión, televisora que fundó, fuera beneficiada con 97 millones de pesos durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche.

Desde la sede nacional de Morena, Montiel acusó que cada vez que una investigación alcanza a Alejandro Moreno o a su entorno, intenta presentarse como perseguido político.

“ Es una vieja práctica del régimen de privilegios: confundir la rendición de cuentas con venganza y disfrazar la impunidad de defensa democrática. No está defendiendo la libertad; está defendiendo el privilegio de no rendir cuentas”, recalcó

Montiel fustigó lo que consideró traición a la patria e hipocresía de acudir a gobiernos extranjeros para tratar de revertir resoluciones de instituciones mexicanas en vez de impugnarlas en territorio mexicano, pero le advirtió que México no es colonia de ningún país.

La hipocresía—insistió-- queda todavía más expuesta cuando Alejandro Moreno acude a pedir que un gobierno extranjero actúe contra consejeras y consejeros del INE. Un demócrata impugna las decisiones con las que no está de acuerdo; un dirigente sin autoridad moral busca fuera del país la fuerza que ya no encuentra entre quienes dice representar.

“México no es colonia ni protectorado de ninguna potencia. La legitimidad la otorga el pueblo, no las instancias extranjeras”, estableció

La dirigente morenista recalcó que la carta que entregó Alito en Estados Unidos no convierten sus acusaciones en verdad y consideró que la multiplicación de viajes, denuncias y amenazas contra el gobierno de la 4T, “revela el nerviosismo de quien sabe que las investigaciones avanzan, que el fuero tarde o temprano termina y que deberá responder ante la justicia”.