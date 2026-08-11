EU acusa a cuatro mexicanos de ‘narcoterrorismo’ y trasiego de drogas; enfrentan cadena perpetua

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó del arresto y acusación formal de cuatro ciudadanos mexicanos, supuestamente miembros del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la dependencia estadunidense, los acusados enfrentan a la justicia por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego.
Los imputados son: Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; José Miguel Alvarado Morales, de 23 años y Leobardo Gaxiola López, alias Bado, de 63 años. Las autoridades adelantaron que cada uno de ellos enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.
A decir de la DEA, la agencia involucrada en su detención y posterior acusación, López Velasco era representante de un miembro de alto rango del CJNG; Díaz Jiménez era traficante de fentanilo con un laboratorio clandestino en México; Gaxiola López era intermediario en el tráfico de narcóticos y armas; y Alvarado Morales era representante de otro miembro de alto rango del CJNG.
El Departamento de Justicia detalló que, en febrero de 2026, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron la venta de ametralladoras y artefactos explosivos desde la República Checa a México para perpetrar actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares mexicanos. Estas armas incluían diversos tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones. A cambio de las armas, los acusados pagaron con fentanilo y metanfetamina importados a Estados Unidos para su distribución.
Los cuatro fueron arrestados en la República Checa en junio de 2026. El 12 de junio, las autoridades mexicanas desmantelaron el laboratorio de opioides sintéticos de Díaz Jiménez en Zapopan, Jalisco, México. López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados al Distrito Medio de Florida, comparecieron ayer ante el juez por primera vez y quedaron detenidos.