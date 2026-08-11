Conagua alerta por posible tormenta tropical en el Pacífco: ¿Cuál es su dirección y qué estados podrían ser afectados?

Conagua Advierten sobre ciclón que podría resultar en tormenta tropical. (Pexels)

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) se mantiene en alerta debido a la posibilidad de un ciclón en la zona del pacífico.

¿Qué ciclón se forma en el pacífico?

La Conagua reportó una zona de baja presión con potencial para desarrollar un ciclón tropical, que resultaría en una tormenta tropical denominada Hernan, en el Pacífico. Esta se halla al oeste-suroeste de la Península de Baja California, a 2 mil 315 kilómetros de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Se dirige lentamente hacia el noroeste. Cuenta con posibilidad de desarrollo ciclónico de 40% de probabilidad en 48 horas y 60% en siete días.

No parece presentar grandes riesgos para las costas de nuestro país. Aun así, se recomienda estar al tanto de las indicaciones de la Conagua en caso de que evolucione en tormenta tropical, la cual requiere tomar medidas cautelares.

⚠️ El #SMNmx 🇲🇽 vigila una zona de #BajaPresión con potencial para desarrollar un #CiclónTropical en el océano #Pacífico.



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¿Cómo funciona un ciclón tropical y cómo afectará a México?

De acuerdo con la Conagua, un ciclón es un remolino gigantesco que cubre cientos de miles de kilómetros cuadrados y tiene lugar sobre los océanos tropicales. Se forman cuando la temperatura superficial del agua de los océanos supera los 26 grados Celsius y se combina con una zona de baja presión atmosférica en la que se juntan vientos de diferentes direcciones. El calor latente, que se obtuvo por la condensación del vapor de agua, es la fuente de energía del ciclón.

Un ciclón no necesariamente traduce en un huracán y, de hecho, pasa por diferente fases antes de poder resultar en uno, como perturbación tropical, depresión tropical y tormenta tropical. Para ser considerado un huracán, los vientos deben alcanzar o superar los 119 kilómetros por hora.