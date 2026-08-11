Cuenta regresiva para celulares; primer bloque será bloqueado si no se registraron líneas; MC pide frenarlo

¿Tu celular termina en 0? Quedan pocos días para registrar tu línea en México (Imagen hecha con IA)

A cinco días de que venza el primer plazo parcial, Movimiento Ciudadano en el Senado demandó a la Comisión Permanente que exhorte a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), frenar el registro obligatorio de líneas celulares pues esta primera suspensión de líneas que se avecina en unos días afectará principalmente a los mexicanos de menos recursos que constituyen prácticamente la totalidad de las 77 millones de líneas en modalidad de prepago que serán bloqueadas de manera paulatina a partir del 15 de agosto por no registrar su línea.

Un primer bloqueo de líneas celulares se avecina a partir del 18 de agosto para quienes tengan número telefónico con terminación Cero y no hayan registrado su línea como lo estipulan los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El 15 de agosto es la fecha límite para que los usuarios cuyo número termina en cero vinculen su línea celular a su CURP y así mantener los servicios de telefonía e internet móviles

La vice coordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales anunció que solicitarán que los comisionados que integran la CRT acudan a una mesa de trabajo ante la Tercera Comisión de la Permanente para que, entre otros aspectos, expliquen los efectos de dicho bloqueo con relación a las y los mexicanos de menores ingresos, usuarios de telefonía celular en modalidad de prepago.

Barrales afirmó que sigue sin existir mayor avance en el registro de líneas celulares como lo refleja la información de la página electrónica de la CRT: 69 millones de líneas han sido registradas, faltan 77 millones, situación que es muy difícil que cambie en estos últimos días de vencimiento del plazo para dar de baja a las líneas de celular con terminación cero que no han efectuado su registro.

Reiteró que el registro obligatorio de líneas celulares atenta contra el derecho de acceso a las telecomunicaciones establecido en el artículo 6º constitucional, con enormes implicaciones negativas en términos sociales, económicos y jurídicos; además, de que tiene el rechazo popular, como lo reflejan las diferentes encuestas y el bajo número de registro, apenas el 48 por ciento del total, puntualizó.

Por lo anterior, anunció que presentará este miércoles un Punto de Acuerdo en el marco de la Comisión Permanente para que se exhorte a la CRT a posponer de inmediato el bloque paulatino de hasta 77 millones de líneas de celular previsto del 15 de agosto al 31 de diciembre del presente año.

Las primeras líneas que estarán obligadas a registrarse en agosto 2026 son aquellas cuyo número termine en 0 o 1, aplicando fechas límite para cada uno de ellos.

Quienes tengan número telefónico con terminación 0 contarán con la oportunidad de registrarlo hasta el 15 de agosto de 2026, mientras que a los usuarios con números terminados en 1 les corresponderá como último día para hacer el trámite el próximo 31 de agosto de 2026.

Celulares que tengan como último dígito 0: 15 de agosto de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 1: 31 de agosto de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 2: 15 de septiembre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 3: 30 de septiembre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 4: 15 de octubre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 5: 31 de octubre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 6: 15 de noviembre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 7: 30 de noviembre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 8: 15 de diciembre de 2026, fecha límite.

Celulares que tengan como último dígito 9: 31 de diciembre de 2026, fecha límite.