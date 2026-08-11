Destaca defensor de migrantes que el sistema justicia estadounidense también protege a migrantes

Detenciones de migrantes a manos del ICE

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, la vida de los migrantes en Estados Unidos se ha convertido en una historia de terror. En los ocho meses que lleva el republicano en el poder, 17 mexicanos residentes en Estados Unidos han muerto a manos o bajo custodia del ICE luego de las redadas migratorias que realiza en centros de trabajo o barrios habitados mayoritariamente por personas que llegaron buscando el sueño americano.

Una pregunta se ha mantenido en el aire del oscuro panorama: ¿cómo pueden defenderse los migrantes frente a un sistema político que continúa transformándose en su contra?

Manuel Díaz, abogado dedicado a la defensa de migrantes en Estados Unidos, originario de la Ciudad de México y con una amplia carrera en el ámbito legal, platicó con Crónica sobre cómo se ha transformado la defensa legal de migrantes derivado de esta intensa persecución del gobierno trumpista y qué es lo mejor que pueden hacer las familias migrantes para protegerse ante el riesgo de detención o deportación.

La precisión inicial, dijo, es que, en la estructura legal de Estados Unidos, el individuo, tiene ciertas protecciones; dejando de lado su ciudadanía o el lugar en el que nació, estas se le otorgan por el simple hecho de ser persona.

De esta manera, el sistema judicial americano está diseñado para que cualquiera acceda a la defensa legal; el problema se presenta en que históricamente la comunidad migrante ha estado en desventaja en esta situación por no aprovechar su derecho a contar con una representación legal.

El experto en leyes declaró que, en el transcurso del segundo gobierno de Trump, los defensores legales están viviendo una situación que no habían enfrentado antes: la rama ejecutiva del gobierno estadunidense no respeta las leyes, los mismos funcionarios ignoran deliberadamente el contenido de las leyes y de la Constitución, “es algo sumamente crítico y no solamente para la comunidad hispana o inmigrante, sino para el país en general”, expresó.

Manuel Díaz, abogado dedicado a la defensa de migrantes en Estados Unidos

Díaz expuso que, aunque ha habido presidentes estadounidenses que asumen posturas radicales en contra de la inmigración, los abogados generalmente no se enfrentaban al tipo de violaciones que se están ejecutando en esta administración.

Al respecto, reconoció que los defensores se encuentran en una posición sumamente difícil ya que deben buscar nuevas maneras para proteger a sus clientes. Una estrategia implementada por los representantes de migrantes es apelar en los casos para llevarlos a la Corte Federal, fuera de la jurisdicción de inmigración, en donde los funcionarios suelen recibir instrucciones de tomar decisiones que van en contra de la ley.

Ante esta vulneración de las propias leyes del país por parte del gobierno y múltiples casos de violación a los Derechos Humanos, Manuel Díaz indicó que lo recomendable es no tomar un paso hacia atrás, sino hacer todo lo contrario, empleando herramientas como defensores para intentar cambiar el contexto de los migrantes en Estados Unidos, señaló, llevando la mayor cantidad de casos en los que se pueda demostrar que esta administración no está siguiendo la ley y que está empleando métodos arbitrarios y racistas, con el fin de que el pueblo americano realice un cambio de administración para lograr un mejor balance.

“Estamos buscando ese balance y para obtenerlo, tenemos que ser vocales, tenemos que pelear, tenemos que defendernos”, expresó.

Subrayó que el punto más importante en la defensa de los casos de migrantes vulnerados por el Estado es la denuncia con el asesoramiento de un abogado. “Una de las cosas que nosotros tratamos de promover en los medios”, explicó, “es que nuestra gente adopte esa cultura de que el abogado que yo contrato es la persona que, dentro de este sistema, está ahí para defenderme. Y no lo que pasa muchas veces, que lo dejan en manos del gobierno o lo dejan a las manos del ‘vamos a ver qué pasa’, porque no tengo la manera de protegerme”.

Afirma que este sería el cambio más significativo para poder proteger oportunamente a la comunidad migrante: generar la certeza de que en Estados Unidos hay un sistema legal que está diseñado para que se presenten denuncias en contra de fallas que se hayan sufrido a manos de individuos, de compañías o hasta del propio gobierno.

Respecto a las 20 acciones emprendidas por el estado mexicano contra Estados Unidos por las muertes de 17 connacionales bajo custodia del ICE, el defensor aseguró que es un buen esfuerzo que desempeña el gobierno, pero que, desafortunadamente, la presidencia de Trump ignora ese tipo de peticiones, lo que se ha visto en los señalamientos de otros países sobre diversos aspectos. Está pendiente ver qué tanto contribuye a avanzar en la resolución y éxito de los casos, agregó el jurista.

Como recomendaciones para los mexicanos residentes en Estados Unidos, el abogado Díaz recomienda tratar de evitar problemas donde haya agresión, uso de sustancias controladas o exceso de alcohol con el fin de no dar raíz a que las autoridades se involucren. Igualmente, se enfatiza en respetar las leyes y, en caso de necesitarlo, acudir con abogados que tienen un historial de defender a la comunidad migrante.