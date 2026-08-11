Eclipse total solar miércoles 12 de agosto: ¿A qué hora exacta ocurrirá y dónde seguir la transmisión en vivo desde México?

Eclipse solar total | Cómo verlo en vivo desde México (Crisanta Espinosa Aguilar)

Este miércoles 12 de agosto, el cielo será escenario de un eclipse solar total, donde la Luna se colocará entre el Sol y la Tierra y, durante algunos minutos, bloqueará por completo la luz solar en las zonas que se encuentren dentro de la trayectoria de totalidad.

El espectáculo tendrá como algunos de sus principales puntos de observación a España, Islandia, Groenlandia, una pequeña región de Portugal y el norte de Rusia. En otros territorios de Europa, Canadá, Estados Unidos y el norte de África podrá observarse de manera parcial.

¿Dónde seguir el eclipse solar en vivo?

Para quienes no se encuentren en la trayectoria del eclipse, la NASA ofrecerá una transmisión especial para seguir el fenómeno en tiempo real. La cobertura mostrará imágenes del eclipse desde diferentes puntos de observación.

La transmisión podrá seguirse por las plataformas oficiales de la NASA y su canal de YouTube, como una alternativa para quienes quieran observar el evento desde casa.

Durante el eclipse, es importante recordar que nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada. Para observarlo de manera segura se requieren gafas especiales para eclipses que cumplan con la norma ISO 12312-2.

¿A qué hora ocurrirá el eclipse en México?

Aunque el fenómeno ocurrirá durante el día en México, el eclipse solar del 12 de agosto no será visible desde ninguna parte del país. En Ciudad de México, por ejemplo, no habrá eclipse observable.

Para seguir la transmisión de la NASA desde el centro de México, la cobertura comenzará a las 11:15 horas, equivalente a la 1:15 p.m. EDT. El fenómeno podrá seguirse en línea aunque la sombra de la Luna no pase sobre territorio mexicano.