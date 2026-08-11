Hasta 120 menores son forzados al día a sumarse a las filas del narco; la mitad, enganchados por amigos

Menores de edad son reclutados por grupos del crimen organizado con engaños o por la fuerza (Cuartoscuro)

Crimen organizado y reclutamiento de menores — Desde 2010 cuando comenzó a documentarse l registro de reclutamiento de menores de edad por grupos del crimen organizado, se estima que hasta 45 mil niños, niñas y adolescentes son forzados o atraídos por grupos del crimen organizado al año en México, el equivalente a unos 120 por día, sin que hasta el momento este fenómeno sea considerado un delito autónomo, además de que en la mitad de los casos, el posible reclutador ha sido un amigo o persona cercana, destacan reportes de Tejiendo Redes Infancia, Reinserta, Redim y el Observatorio Nacional Ciudadano.

Con engaños de oferta de trabajo y un jugoso salario, dos jóvenes que habían sido enganchadas por grupos criminales a través de la red social Tik tok, fueron rescatadas el pasado 6 de agosto en la Nueva Central Camionera de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, cuando una de las menores pidió ayuda a policías en el citado lugar, al no haberse podido comunicar con su familia para informar que había conseguido empleo.

En el segundo caso, un empleado de una línea de autobuses informó a la policía local que una menor de 17 años viajaba desde Atotonilco El Alto hacia la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque para ser contratada en un empleo que ella desconocía de qué se trataba y que había salido de su casa sin avisar a sus padres, por lo que tras esta alerta se activó un operativo con policías de la terminal y del Agrupamiento Andrómeda de Búsqueda de Personas y al llegar la citada unidad resguardaron a la menor, a la vez que también se detuvo a un joven de 17 años identificado como Enrique “N”, quien presuntamente trasladaría a esta chica a un sitio del que no se proporcionó información por ser parte de una investigación.

ENTIDADES

Casos como este se registran de manera cotidiana en varias partes del país, principalmente en estados con mayor presencia del crimen organizado como Estado de México, Jalisco, Chiapas, Puebla, Guanajuato, Baja California y Michoacán.

Reportes de Reinserta y Redim subrayan que en estos estados grupos criminales como Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo y sus células, Los Viagras / Cárteles Unidos con amplia presencia en Michoacán y Cártel Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, emplean desde el engaño con falsas ofertas de empleo y secuestro, hasta presiones económica en zonas vulnerables para incorporar a menores de edad en labores de halcones (vigilancia), sicarios o en labores de distribución de sustancias ilícitas.

Cientos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos son buscados por sus familias que temen hayan sido enganchados por grupos criminales (EFE)

El enganche de las nuevas generaciones de jóvenes, en especial de la generación Alfa, que han encontrado en las nuevas tecnología su nuevo modo de vida, ha sido el blanco preferido del narco para sumar a este sector social a sus filas.

De acuerdo con un reporte del 2022 de la organización civil Reinserta, fundada en 2013, en el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales, 7 de cada 10 adolescentes que fueron rescatados de estos grupos dijeron haber sido reclutados y haber pasado por un proceso de adiestramiento dentro del cártel.

El mismo informe subraya, con testimonios de jóvenes y chicas reclutados, que 7 de cada 10 adolescentes desempeñaron actividades de sicariato por orden de jefes del grupo criminal.

ENGAÑOS

Sobre las personas que los contactaron con engaños de ofertas de trabajo para finalmente sumarse a las acciones ilícitas del narco, 5 de cada 10 de estos jóvenes arrebatados a los cárteles, aseguraron que su reclutador fue uno de sus amigos.

Derivado de esta situación que parece no ser prioridad de las autoridades, la organización Reinserta insistió en su llamado para que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes sea tipificado como delito autónomo y se construya una estrategia nacional de prevención, toda vez que la ausencia de un tipo penal específico sobre este tema, impide dimensionar la magnitud del fenómeno, lo que a su vez dificulta la generación de información confiable y limita como consecuencia la posibilidad de investigar y sancionar esta conducta con un enfoque centrado en las víctimas.

La Nueva Terminal de autobuses de Tlaquepaque, en Jalisco, sitio donde hay registros de jóvenes que han desaparecido tras falsas ofertas de empleo (Especial)

Sobre las cifras de menores que han sido arrebatados a grupos criminales, el Observatorio Nacional Ciudadano, organización de la sociedad civil que monitorea y propone mejoras para las condiciones de seguridad del país, destacó que no existen cifras oficiales consolidadas sobre un número exacto de menores rescatados por parte del Gobierno Federal, toda vez que las distintas dependencias encargadas de vigilar y procesar estos casos, ya sea por recuperar a menores del narco o por detener a adolescentes que trabajaban para estos grupos, suelen llevar los procesos bajo el sistema de justicia penal juvenil, en lugar de tipificar o desglosar públicamente datos sobre rescates bajo el concepto de víctimas de reclutamiento forzado.

ESCAPE

La misma fuente y la Redim coinciden en que en el caso de los menores que han logrado escapar del reclutamiento forzado, tampoco existe algún registro, ya que este fenómeno no está tipificado como delito y las víctimas no suelen denunciar por miedo a represalias, por lo que en los expedientes solo aparecen los testimonios de quienes lograron huir y que de manera aislada son parte de los documentados recabados por organizaciones civiles para mantener vigente su reclamo para que se tipifique como delito el reclutamiento de menores.

De acuerdo con datos de abril del año pasado de la organización civil Tejiendo Redes Infancia, estiman que entre 35,000 y 45,000 menores son forzados al año por el crimen organizado, lo que equivale a un promedio de 95 a 120 niños por día

Aunque no existe una cifra oficial de cuántos menores han sido integrados de manera activa a filas de grupos criminales en los últimos 15 años, la Red por los Derechos de la Infancia en México coincide con Tejiendo Redes Infancia, al estimar en más de 30,000 por año, de acuerdo con los casos documentados de niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos y testimonios de quienes han sido detenidos, rescatados y quienes lograron escapar.

Sobre este punto, el Observatorio Nacional Ciudadano, que llevó a cabo un estudio especial sobre este fenómeno en coordinación con la Redim, en el que subrayan que entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes se encuentran en riesgo alto de ser reclutados por la delincuencia organizada en sus distintas formas, ya sea por engaños de ofertas de trabajo, enganchados por amigo o conocidos o al ser obligados de manera forzosa.

HALCONES

Menores forzados a sumarse a las filas del narco (Especial)

Por su parte, Reinserta, refiere que ha documentado el perfil de niños en prisión que fueron reclutados desde los 12 o 14 años. Asimismo, la Redim apunta que también hay registro de casos en los que han sido integrados a acciones criminales niños y niñas desde los 9 y 10 años de edad, a quienes suelen utilizar inicialmente para labores de vigilancia (halconeo), mensajería, mandados y entrega de sustancias ilícitas para ir escalando a tareas de mayor violencia como sicariato o jefe de plaza, según aumenten su edad.

En lo que respecta a los fallecimientos de niño, niñas y adolescentes por estar desempeñando labores del crimen organizado, tampoco existe un registro oficial y sobre estos decesos se pierden los rastros para una posible investigación del tema, por lo que sólo se cuenta con las informaciones que proporcionan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que contabilizan los decesos de personas de 0 a 17 años únicamente bajo las clasificaciones generales de homicidio doloso u homicidio culposo, lo que dificulta conocer formalmente en cuántos casos las víctimas formaban parte de las filas de alguna célula criminal en lugar de ser víctimas de fuego cruzado u otros contextos de violencia.

El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en el país comenzó a documentarse de puntual a partir de 2010 por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” y hasta el momento, pese a la gravedad de la situación, no existen registros oficiales del Gobierno Federal, toda vez que el reclutamiento de menores no está tipificado como un delito autónomo en la ley nacional.

La Crónica de Hoy 2026