Estímulos Educativos 2026 en Veracruz registro y requisitos para que estudiantes reciban 2 mil pesos (Pexels)

Se espera que miles de estudiantes de nivel básico de todo México regresen a clases el próximo lunes 31 de agosto, por lo que el gobierno del estado de Veracruz habilitó la convocatoria para el programa de Estímulos Educativos 2026, que beneficiará a estudiantes de primaria y secundaria de la entidad.

Este apoyo económico es único y exclusivo para todos aquellos que cursan sus estudios en escuelas públicas de Veracruz y que cumplan con las características establecidas en la convocatoria.

¿Cuánto reciben los estudiantes con el Estímulo Educativo 2026 en Veracruz?

Los interesados deberán contar con un registro en un nivel educativo de educación básica para poder recibir un estímulo económico de dos mil pesos, los cuales se entregarán en una sola exhibición.

El tramite no garantiza por sí mismo la obtención de la beca ya que las solicitudes deberán ser revisadas y validadas de acuerdo con los criterios establecidos por las autoridades estatales.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Estímulo Educativo 2026?

Las madres, padres y tutores que quieran inscribir a sus hijas e hijos en el programa deberán contar con la siguiente documentación para poder iniciar la inscripción:

Nombre completo del estudiante

CURP del estudiante

Nombre de la escuela a la que pertenece

Promedio

Datos de la madre, padre o tutor

Datos de contacto

Este estímulo está dirigido a alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria en Veracruz que cuenten con buen promedio o mérito deportivo.

¿Cómo realizar el registro de la beca Estímulo Educativo?

Para poder llevar a cabo la solicitud de la ayuda económica, todos los interesados deberán ingresar al sitio oficial en línea, capturar los datos anteriores y en caso de ser requerida presentar información complementaria.

Recuerda que al llevar a cabo el trámite deberás revisar toda la solicitud a detalle antes de enviarla y guardar el folio o comprobante de registro.

Este beneficio se apega a requisitos específicos y pueden estar sujetos a las condiciones establecidas por parte de las autoridades, por lo que es recomendable revisar a detalle la información de los sitios oficiales del estado de Veracruz antes de iniciar el registro el cual estará disponible hasta el 6 de septiembre de 2026.