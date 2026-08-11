Domina Morena preferencias en Guerrero

. Beatriz Mojica.

Morena arranca como partido dominante rumbo a la elección de gobernador de Guerrero del 2027. Así lo retrata una encuesta de Crónica levantada la primera semana de agosto de 2026. Los datos apuntan a la continuidad del partido que actualmente gobierna esa entidad, al alcanzar una intención de voto del 46 por ciento; muy alejado, le sigue el PRI con 13 por ciento; y el resto de partidos obtienen porcentajes que no rebasan el 3 por ciento.

. .

. .

El 59 por ciento de los encuestados señala que el principal problema del estado es la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, el 19 por ciento los malos gobiernos y la corrupción, el 15 por ciento la economía y los empleos, y el 5 por ciento la educación y salud.

. .

. .

El 41 por ciento aprueba el desempeño de la gobernadora Evelyn Salgado y el 55 por ciento lo desaprueba. El 68 por ciento de los entrevistados señaló que al menos un miembro de su familia recibe algún programa social del gobierno federal.

. .

. .

. .

La lucha por la candidatura a gobernador se centra en 2 mujeres: Beatriz Mojica y Esthela Damián. Ambas tienen una imagen positiva. El 31 por ciento de los consultados prefiere que la candidata a gobernadora de Morena sea Beatriz Mojica, el 19 por ciento Esthela Damián, el 9 por ciento Abelina López, el 5 por ciento Iván Hernández y el 2 por ciento Amílcar Sandoval.

. .

. .

En los dos careos Morena también arrasa. Con Beatriz Mojica logra 44 por ciento de las preferencias y con Esthela Damián alcanza 40 por ciento. El segundo lugar es para Manuel Añorve encabezando al PRI que registra 17 y 19 por ciento respectivamente. Los datos muestran a Morena dominante, al menos en la fotografía de arranque de la competencia.

. .

. .

Metodología: se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 1 al 5 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Guerrero. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.