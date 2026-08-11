Domina Morena preferencias en Guerrero

Morena arranca como partido dominante rumbo a la elección de gobernador de Guerrero del 2027. Así lo retrata una encuesta de Crónica levantada la primera semana de agosto de 2026. Los datos apuntan a la continuidad del partido que actualmente gobierna esa entidad, al alcanzar una intención de voto del 46 por ciento; muy alejado, le sigue el PRI con 13 por ciento; y el resto de partidos obtienen porcentajes que no rebasan el 3 por ciento.
El 59 por ciento de los encuestados señala que el principal problema del estado es la violencia, la inseguridad y el crimen organizado, el 19 por ciento los malos gobiernos y la corrupción, el 15 por ciento la economía y los empleos, y el 5 por ciento la educación y salud.
El 41 por ciento aprueba el desempeño de la gobernadora Evelyn Salgado y el 55 por ciento lo desaprueba. El 68 por ciento de los entrevistados señaló que al menos un miembro de su familia recibe algún programa social del gobierno federal.
La lucha por la candidatura a gobernador se centra en 2 mujeres: Beatriz Mojica y Esthela Damián. Ambas tienen una imagen positiva. El 31 por ciento de los consultados prefiere que la candidata a gobernadora de Morena sea Beatriz Mojica, el 19 por ciento Esthela Damián, el 9 por ciento Abelina López, el 5 por ciento Iván Hernández y el 2 por ciento Amílcar Sandoval.
En los dos careos Morena también arrasa. Con Beatriz Mojica logra 44 por ciento de las preferencias y con Esthela Damián alcanza 40 por ciento. El segundo lugar es para Manuel Añorve encabezando al PRI que registra 17 y 19 por ciento respectivamente. Los datos muestran a Morena dominante, al menos en la fotografía de arranque de la competencia.
Metodología: se levantaron 400 encuestas vía telefónica del 1 al 5 de agosto de 2026, dirigida a personas que dijeron contar con su credencia de elector en el estado de Guerrero. La muestra se generó a partir de la selección aleatoria de números telefónicos fijos y móviles. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se estima un margen de error de +/-4.9%. La encuesta fue patrocinada y elaborada por el periódico La Crónica de Hoy. Coordinador de encuestas: Carlos Olivares Plata.