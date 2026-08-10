Muere Miguel Mancera Aguayo, exgobernador del Banco de México El primer gobernador autónomo del Banco de México falleció a los 93 años (ITAM)

Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador autónomo del Banco de México (Banxico), falleció a los 93 años este lunes 10 de agosto.

Así lo dio a conocer Olga Sánchez Cordero a través de sus redes sociales. En su mensaje, la ministra en retiro lamentó la muerte de Miguel Mancera Aguayo: “Con profundo respeto, despedimos, a sus 93 años, a don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país”.

En ese mismo mensaje, Olga Sánchez Cordero también recordó su legado como primer gobernador autónomo del Banco de México y su trayectoria en la academia, especialmente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Con profundo respeto, despedimos, a sus 93 años, a Don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país. Recordamos su invaluable legado como el primer gobernador de @Banxico autónomo, liderando con entereza momentos históricos y guiando la… — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 11, 2026

Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) también compartió la noticia, lamentando la muerte de Miguel Mancera Aguayo, además de reconocer su trayectoria y legado.

“El IPAB lamenta el fallecimiento de don Miguel Mancera Aguayo y reconoce su destacada trayectoria y legado al frente de Banxico, así como su contribución al fortalecimiento de las instituciones financieras de México. Descanse en paz”, compartió el instituto en sus redes sociales.

El IPAB lamenta el fallecimiento de Don Miguel Mancera Aguayo y reconoce su destacada trayectoria y legado al frente de @Banxico, así como su contribución al fortalecimiento de las instituciones financieras de México.



Descanse en paz. — IPAB_mx (@IPAB_mx) August 11, 2026

Trayectoria y formación: ¿Quién era Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo fue licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de tener una maestría en Economía por la Universidad de Yale.

A Miguel Mancera Aguayo se le distingue principalmente por su trabajo en el Banco de México, donde comenzó a trabajar desde 1957 como economista.

Fue hasta 1982 que el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, lo nombró director del Banco de México, y en 1994, cuando el Banco de México se convirtió en un órgano constitucional autónomo, se convirtió en el primer gobernador hasta que dejó el cargo en 1998.

Durante su tiempo en el Banco de México, enfrentó diversas crisis económicas, además de ser el responsable de poner en marcha el programa de la nueva moneda en México, el nuevo peso, en 1992.

Del mismo modo, a lo largo de su trayectoria profesional, recibió diversos premios y condecoraciones, como la de Gran Oficial de la Orden de Río Branco del Gobierno de Brasil, la de Oficial de la Legión de Honor por parte del Gobierno de Francia, el Premio de Economía Rey Juan Carlos de España y el Premio Woodrow Wilson por Servicio Público.