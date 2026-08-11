Sismo hoy en México ¿Dónde fue el epicentro del último temblor este martes 11 de agosto? (Imagen hecha con IA)

Debido a que en México se registra una constante actividad sísmica, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene un registro continuo y actualizado de los movimientos telúricos que surgen en el país.

El registro que lleva este servicio, actualiza sus reportes conforme a la red que se encuentra colocada en distintos puntos de la república.

¿Cuántos temblores se han registrado en México?

De acuerdo con los informes del SSN que se generaron a lo largo del día 11 de agosto de 2026 señalan que fueron más de 30 los sismos que se registraron hasta las 14:44 horas.

A continuación te compartimos cuales fueron los movimientos sísmico más reciente y si es que se percibió en el centro del país.

Entre las entidades donde se registraron movimientos sísmicos durante el día se encuentran:

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Jalisco

Veracruz

¿Cuál ha sido la actividad sísmica del día?

El primer reporte sobre la actividad sismológica se registró a las 0:06 horas al noreste de San Felipe en Baja California. Estos son alguno de los sismos registrados:

Magnitud 3.6 en San Marcos, Guerrero a las 0:09 horas

Magnitud 3.9 en Salina Cruz, Oaxaca a las 01:18 horas

Magnitud 4.0 en Cintalapa, Chiapas a las 02:23 horas

Magnitud 3.7 en Tonalá, Chiapas a las 03:21 horas

Magnitud 3.9 en Pijijiapan, Chiapas a las 04:18 horas

Magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero a las 09:05 horas

¿En dónde se registró el último sismo en México?

El SSN informó a través de sus canales oficiales, que el sismo más reciente en el país se llevó a cabo este martes 11 de agosto alrededor de las 14:44 hora del centro de México a 130 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco con una magnitud de 4.0.

¿Se activó la alerta sísmica en México?

No, ninguno de los sismos que se presentaron hasta el momento en los distintos estados de la República ameritó la activación de la alerta sísmica.