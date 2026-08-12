ANAM registra en julio su mayor recaudación del año, con más de 130 mil mdp

La ANAM registró récord de operaciones de comercio exterior

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dio a conocer que en julio de 2026 alcanzó una recaudación de 131 mil 616 millones de pesos (mdp), la cifra mensual más alta en lo que va del año, con un crecimiento de 8.7% respecto a junio y de 5.4% en comparación con julio de 2025.

La ANAM señaló que dicho resultado refleja una mayor eficiencia de la operación aduanera, así como el fortalecimiento de las acciones de fiscalización y combate al comercio ilegal.

Informó que entre enero y julio de 2026 acumuló una recaudación de 791 mil 009 mdp, durante este periodo, el costo de captación se ubicó en 25 centavos por cada 100 pesos recaudados, con un gasto de 2 mil 007.9 mdp para obtener ingresos por 791 mil 009 mdp, “lo que refleja una gestión eficiente y sostenible de los recursos públicos”.

Registra récord de operaciones

De acuerdo con el informe, en julio de 2026, la ANAM realizó un total de 1 millón 957 mil 554 operaciones de comercio exterior, 2% más que en junio, cifra récord desde enero de 2025.

Informó que las aduanas con el mayor número de operaciones fueron Nuevo Laredo, con más de 500 mil; Ciudad Juárez y Tijuana superaron las 150 mil, seguidas por Manzanillo y Reynosa con más de 100 mil.

La aduana de Manzanillo lideró la recaudación nacional, contribuyendo con más del 15% del total recaudatorio, seguida por Nuevo Laredo con el 14%, posicionándose como las aduanas más importantes para el comercio exterior de nuestro país.

Detalló que las aduanas fronterizas concentraron el mayor número con el 52.6%, mientras que las aduanas marítimas representaron solo el 18.7% de los pedimentos; sin embargo, estas generaron el 54.8% de la recaudación total.

La Agencia Nacional de Aduanas de México señaló que con dichos resultados refrenda su compromiso de fortalecer una operación aduanera eficiente, que facilite el comercio exterior, incremente las capacidades de control y fiscalización y contribuya a una gestión responsable, eficiente y sostenible de los recursos públicos.